https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861680636.html
Безработица в России обновила исторический минимум
Безработица в России обновила исторический минимум - РИА Новости, 29.03.2023
Безработица в России обновила исторический минимум
Уровень безработицы в России в феврале 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,5%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:02
2023-03-29T19:02
2023-03-29T19:18
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Уровень безработицы в России в феврале 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,5%, следует из доклада Росстата.Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в январе, когда безработица находилась на уровне 3,6%."В феврале 2023 года 2,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2023 года составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе.Если в январе общая численность безработных составила 2,734 миллиона человек, то в феврале - уже 2,635 миллиона человек.При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в феврале 2023 года составила 75,4 миллиона человек.
https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860005237.html
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Безработица в России обновила исторический минимум
Росстат: безработица в России обновила исторический минимум и составила 3,5 процента