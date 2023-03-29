https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861651229.html

В Великобритании четыре военные базы отвели под расселение беженцев

В Великобритании четыре военные базы отвели под расселение беженцев - РИА Новости, 29.03.2023

В Великобритании четыре военные базы отвели под расселение беженцев

Власти Великобритании используют для расселения беженцев территорию четырех военных баз, сообщил в среду министр по вопросам иммиграции Роберт Дженрик. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:28

2023-03-29T17:28

2023-03-29T17:28

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Власти Великобритании используют для расселения беженцев территорию четырех военных баз, сообщил в среду министр по вопросам иммиграции Роберт Дженрик. "Территория (военных баз) будет переоборудована в ближайшие месяцы, чтобы разместить несколько тысяч беженцев в зданиях казарм и модульных бытовках", - сказал он на заседании парламента. Ранее власти Великобритании сообщали о планах использовать для расселения мигрантов базы Королевских ВВС в Эссексе и Линкольншире. Теперь к их числу прибавились две базы в Восточном Сассексе и Йоркшире, причем последняя будет находиться в избирательном округе Ричмонд, который в парламенте представляет сам премьер-министр Риши Сунак, говорится в сообщении. "Премьер-министр показывает себя настоящим лидером, предлагая расселить беженцев в его округе в гарнизоне "Каттерик". Мы также прорабатываем возможность использовать для их размещения корабли, как это делается в Шотландии и Нидерландах", - добавил Дженрик. Ранее британские СМИ сообщали, что в Шотландии беженцы из Украины проживают на круизных судах. Эти меры позволят экономить шесть миллионов восемьсот тысяч фунтов стерлингов в сутки. Именно столько тратится на проживание мигрантов в отелях. Однако представители благотворительных организаций выступают против переселения, поскольку условия на военных базах не являются удовлетворительными, сообщает телеканал Sky News. В ответ на заявление Дженрика член парламента из Линкольншира сир Эдвард Леиф сказал в парламенте, что местный совет немедленно обратится в суд, поскольку ранее на переоборудование военной базы Королевских ВВС "Скемптон" в объект культурного наследия было выделено 300 миллионов фунтов. "Кто защитит тысячу людей, проживающих по соседству с полутора тысячами мигрантов, а также детей из местной школы? Он (Риши Сунак) не может ничего гарантировать", - заявил Леиф. Ранее в британском парламенте начались активные дебаты о новом законе о беженцах, прибывающих в страну. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 44 тысячи человек.

https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861645675.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

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в мире, великобритания, шотландия, ла-манш, риши сунак