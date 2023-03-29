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Прием украинских беженцев в Европе становится холоднее, считают эксперты - РИА Новости, 29.03.2023
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17:13 29.03.2023 (обновлено: 17:22 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861645675.html
Прием украинских беженцев в Европе становится холоднее, считают эксперты
Прием украинских беженцев в Европе становится холоднее, считают эксперты - РИА Новости, 29.03.2023
Прием украинских беженцев в Европе становится холоднее, считают эксперты
Украинские беженцы в Европе обнаруживают, что прием населения становится все более холодным из-за роста стоимости жизни и усталости, говорится в опубликованном... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:13
2023-03-29T17:22
специальная военная операция на украине
европа
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оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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ЖЕНЕВА, 29 мар – РИА Новости. Украинские беженцы в Европе обнаруживают, что прием населения становится все более холодным из-за роста стоимости жизни и усталости, говорится в опубликованном докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью". "Даже в самых щедрых странах беженцы … сейчас сталкиваются с сокращением объемов государственной помощи. Многие беженцы, которые размещены в частных домах (например, в Великобритании), также обнаруживают, что теплый прием начал ослабевать перед лицом местных кризисов в области стоимости жизни и усталости принимающих стран", - сказано в документе. Эксперты НПО также обеспокоены рисками торговли людьми, которым подвергаются украинские беженцы в Европе, подчеркивая, что случаи уже были зарегистрированы в 2022 году. "Тем не менее, несмотря на энергию и достоинства подхода многих государственных и негосударственных субъектов, которые, несомненно, помогли резко снизить уязвимость беженцев к торговле людьми, необходимо высказать предостережение. Хотя, по-видимому, подтвержденных случаев торговли людьми с украинскими беженцами в Европе немного, отсутствие доказательств не обязательно свидетельствует об отсутствии активности", - говорится в докладе. Эксперты также считают, что по мере постепенного вхождения беженцев в "нормальную" экономику многим беженцам будет трудно найти работу, трудно обеспечить жилье, а травма конфликта, языковые барьеры и продолжающиеся финансовые трудности станут серьезными препятствиями для интеграции, как экономической, так и социальной, что, в свою очередь, усилит изоляцию и уязвимость. "Другой тенденцией, которая была быстро выявлена, стало явление фетишизации беженцев в сексуальных целях из-за их статуса жертвы. Одной из широко распространенных статистических данных был 600% всплеск поисковых запросов Google по запросу "украинское порно" в первые дни войны, но значимость этого показателя трудно определить", - подчеркивается в документе. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более 5 миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
https://ria.ru/20230326/deti-1860776965.html
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европа, великобритания, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
Специальная военная операция на Украине, Европа, Великобритания, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Прием украинских беженцев в Европе становится холоднее, считают эксперты

Эксперты НПО: прием украинских беженцев в Европе становится все более холодным

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 мар – РИА Новости. Украинские беженцы в Европе обнаруживают, что прием населения становится все более холодным из-за роста стоимости жизни и усталости, говорится в опубликованном докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью".
"Даже в самых щедрых странах беженцы … сейчас сталкиваются с сокращением объемов государственной помощи. Многие беженцы, которые размещены в частных домах (например, в Великобритании), также обнаруживают, что теплый прием начал ослабевать перед лицом местных кризисов в области стоимости жизни и усталости принимающих стран", - сказано в документе.
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Эксперты НПО также обеспокоены рисками торговли людьми, которым подвергаются украинские беженцы в Европе, подчеркивая, что случаи уже были зарегистрированы в 2022 году.
"Тем не менее, несмотря на энергию и достоинства подхода многих государственных и негосударственных субъектов, которые, несомненно, помогли резко снизить уязвимость беженцев к торговле людьми, необходимо высказать предостережение. Хотя, по-видимому, подтвержденных случаев торговли людьми с украинскими беженцами в Европе немного, отсутствие доказательств не обязательно свидетельствует об отсутствии активности", - говорится в докладе.
Эксперты также считают, что по мере постепенного вхождения беженцев в "нормальную" экономику многим беженцам будет трудно найти работу, трудно обеспечить жилье, а травма конфликта, языковые барьеры и продолжающиеся финансовые трудности станут серьезными препятствиями для интеграции, как экономической, так и социальной, что, в свою очередь, усилит изоляцию и уязвимость.
"Другой тенденцией, которая была быстро выявлена, стало явление фетишизации беженцев в сексуальных целях из-за их статуса жертвы. Одной из широко распространенных статистических данных был 600% всплеск поисковых запросов Google по запросу "украинское порно" в первые дни войны, но значимость этого показателя трудно определить", - подчеркивается в документе.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более 5 миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаВеликобританияООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
 
 
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