https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html
"Польши не станет". Что повлечет отправка ядерного оружия в Белоруссию
"Польши не станет". Что повлечет отправка ядерного оружия в Белоруссию - РИА Новости, 29.03.2023
"Польши не станет". Что повлечет отправка ядерного оружия в Белоруссию
Заявление Владимира Путина о размещении ЯО в Белоруссии перепугало многих в НАТО. Там требуют новые санкции, обвиняют Москву и Минск в нарушении договора о... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:02
сша
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
алексей арбатов
евросоюз
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Заявление Владимира Путина о размещении ЯО в Белоруссии перепугало многих в НАТО. Там требуют новые санкции, обвиняют Москву и Минск в нарушении договора о нераспространении. При этом Вашингтон призывает не драматизировать ситуацию. О реакции и возможных ответных действиях Запада — в материале РИА Новости.По примеру СШАПо словам Путина, Александр Лукашенко давно просит направить в Белоруссию тактические ядерные ракеты. В этом нет ничего особенного, подчеркнул президент России. США этим всегда занимались. В частности, американское ЯО есть в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии и Италии. Было еще и в Греции, но теперь осталось только хранилище.При этом, добавил Путин, Россия уже переоборудовала десять белорусских самолетов под спецбоеприпасы. Кроме того, в соседнюю республику доставили ОТРК "Искандер". Третьего апреля российские военные начнут обучать союзников обращаться с этой техникой. А к июлю должны построить хранилище для ЯО.Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) запрещает передавать его другим странам. Американцы, отправляя ЯО в Европу, объясняли: атомными боеприпасами по-прежнему распоряжается только Пентагон. Россия сейчас воспользовалась той же схемой.В агентстве Bloomberg назвали такой ход Москвы ответом на намерение Лондона предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Они токсичны, требуют особого обращения и опасны для окружающей среды — на это указывают даже британские СМИ.От отрицания к смирениюВ Киеве тут же заявили, что Кремль взял Минск в "ядерные заложники" и обвинили Москву в нарушении ДНЯО. МИД Украины, призвав белорусов помешать размещению ЯО, обратился к G7 и ЕС с просьбой предупредить Лукашенко о "далеко идущих последствиях".Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил готовность ввести против Минска новые санкции. ЯО в Белоруссии, по его словам, — это "невыносимая эскалация" для европейской безопасности.По мнению МИД Франции, Москва должна продемонстрировать ответственность, которую ожидают от ядерной державы и отменить принятое решение. Иначе международная архитектура контроля над ЯО подвергнется эрозии.В США отреагировали наиболее сдержанно. В Пентагоне видели "скандальное сообщение" и продолжают следить за развитием ситуации. В Вашингтоне считают, что Москва не применит ЯО, отметил официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Бывший советник экс-президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN объяснил, что российские ракеты уже находятся в Калининграде, а это намного западнее Белоруссии. Поэтому переживать из-за ЯО в Минске нет оснований.Сами же белорусы решение Москвы приветствовали. Ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок сказал в телеэфире: "Белоруссия — ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава, и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат. И восхождение чумного гриба на польском болоте".Причины и последствияОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что Москва посылает Вашингтону сигнал: если Запад не пересмотрит политику безоговорочной поддержки киевского режима, это грозит всему миру."Киев постоянно твердит о желании выйти к границам 1991 года и получает для этого западное оружие и боеприпасы. Поэтому Москва увеличивает потенциал ядерного сдерживания Украины и НАТО. Но Запад все равно продолжит оказывать военную помощь. Там повторяют, что только Киеву решать, наступать или нет", — говорит руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.Само по себе размещения ядерного оружия в Белоруссии не вызовет каких-то резких изменений, добавляет он. Однако вероятность переброски США своего ЯО ближе к российской границе увеличивается. Хотя сделать это не так просто: нужны хранилища, система безопасности."Европейцы беспокоятся сильнее американцев, потому что "оружие судного дня" находится либо в их странах, либо рядом, и его может стать еще больше. Для Европы это всегда был очень болезненный вопрос. Барак Обама, когда был президентом, рассматривал возможность полного вывода ЯО, но в 2014-м от этого отказались", — заключает Арбатов.Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отметил, что в Москве и Минске давно обсуждают ЯО. И это вряд ли скажется на отношениях с Западом. "Сегодня они на таком низком уровне, что хуже — только прямое боестолкновение", — подчеркнул он.По его мнению, Кремль в очередной раз напомнил США и их союзникам о риске ядерной конфронтации. Отправка ЯО в Белоруссию и приостановка ДСНВ не позволят забыть о возможности такого сценария.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html
https://ria.ru/20230221/putin-1853468685.html
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сша, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, алексей арбатов, евросоюз, совет национальной безопасности и обороны украины, мид франции, политика
США, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Алексей Арбатов, Евросоюз, Совет национальной безопасности и обороны Украины, МИД Франции, Политика
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Заявление Владимира Путина о размещении ЯО в Белоруссии перепугало многих в НАТО. Там требуют новые санкции, обвиняют Москву и Минск в нарушении договора о нераспространении. При этом Вашингтон призывает не драматизировать ситуацию. О реакции и возможных ответных действиях Запада — в материале РИА Новости.
По словам Путина, Александр Лукашенко давно просит направить в Белоруссию тактические ядерные ракеты. В этом нет ничего особенного, подчеркнул президент России. США этим всегда занимались. В частности, американское ЯО есть в Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии и Италии. Было еще и в Греции, но теперь осталось только хранилище.
При этом, добавил Путин, Россия уже переоборудовала десять белорусских самолетов под спецбоеприпасы. Кроме того, в соседнюю республику доставили ОТРК "Искандер". Третьего апреля российские военные начнут обучать союзников обращаться с этой техникой. А к июлю должны построить хранилище для ЯО.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) запрещает передавать его другим странам. Американцы, отправляя ЯО в Европу, объясняли: атомными боеприпасами по-прежнему распоряжается только Пентагон. Россия сейчас воспользовалась той же схемой.
В агентстве Bloomberg назвали такой ход Москвы ответом на намерение Лондона предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Они токсичны, требуют особого обращения и опасны для окружающей среды — на это указывают даже британские СМИ.
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В Киеве тут же заявили, что Кремль взял Минск в "ядерные заложники" и обвинили Москву в нарушении ДНЯО. МИД Украины, призвав белорусов помешать размещению ЯО, обратился к G7 и ЕС с просьбой предупредить Лукашенко о "далеко идущих последствиях".
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил готовность ввести против Минска новые санкции. ЯО в Белоруссии, по его словам, — это "невыносимая эскалация" для европейской безопасности.
По мнению МИД Франции, Москва должна продемонстрировать ответственность, которую ожидают от ядерной державы и отменить принятое решение. Иначе международная архитектура контроля над ЯО подвергнется эрозии.
В США отреагировали наиболее сдержанно. В Пентагоне видели "скандальное сообщение" и продолжают следить за развитием ситуации. В Вашингтоне считают, что Москва не применит ЯО, отметил официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Бывший советник экс-президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN объяснил, что российские ракеты уже находятся в Калининграде, а это намного западнее Белоруссии. Поэтому переживать из-за ЯО в Минске нет оснований.
Сами же белорусы решение Москвы приветствовали. Ведущий телеканала СТВ Григорий Азаренок сказал в телеэфире: "Белоруссия — ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава, и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат. И восхождение чумного гриба на польском болоте".
Неотвратимые перемены. К чему Путин призвал готовиться россиян
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что Москва посылает Вашингтону сигнал: если Запад не пересмотрит политику безоговорочной поддержки киевского режима, это грозит всему миру.
"Киев постоянно твердит о желании выйти к границам 1991 года и получает для этого западное оружие и боеприпасы. Поэтому Москва увеличивает потенциал ядерного сдерживания Украины и НАТО. Но Запад все равно продолжит оказывать военную помощь. Там повторяют, что только Киеву решать, наступать или нет", — говорит руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.
Само по себе размещения ядерного оружия в Белоруссии не вызовет каких-то резких изменений, добавляет он. Однако вероятность переброски США своего ЯО ближе к российской границе увеличивается. Хотя сделать это не так просто: нужны хранилища, система безопасности.
"Европейцы беспокоятся сильнее американцев, потому что "оружие судного дня" находится либо в их странах, либо рядом, и его может стать еще больше. Для Европы это всегда был очень болезненный вопрос. Барак Обама, когда был президентом, рассматривал возможность полного вывода ЯО, но в 2014-м от этого отказались", — заключает Арбатов.
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов отметил, что в Москве и Минске давно обсуждают ЯО. И это вряд ли скажется на отношениях с Западом. "Сегодня они на таком низком уровне, что хуже — только прямое боестолкновение", — подчеркнул он.
По его мнению, Кремль в очередной раз напомнил США и их союзникам о риске ядерной конфронтации. Отправка ЯО в Белоруссию и приостановка ДСНВ не позволят забыть о возможности такого сценария.
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