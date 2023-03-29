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Байден "обеспокоен" решением России по тактическому ядерному оружию - РИА Новости, 29.03.2023
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03:51 29.03.2023 (обновлено: 03:52 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/bayden-1861416755.html
Байден "обеспокоен" решением России по тактическому ядерному оружию
Байден "обеспокоен" решением России по тактическому ядерному оружию - РИА Новости, 29.03.2023
Байден "обеспокоен" решением России по тактическому ядерному оружию
Президент США Джо Байден "обеспокоен" решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, при этом глава Белого дома не упомянул о проблеме... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:51
2023-03-29T03:52
в мире
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россия
германия
джо байден
владимир путин
мария захарова
нато
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден "обеспокоен" решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, при этом глава Белого дома не упомянул о проблеме хранения американского ядерного оружия в Европе. "Конечно, я этим обеспокоен", - цитирует Белый дом его ответ журналистам на вопрос, тревожит ли Байдена решение России разместить такое оружие в Белоруссии. Байден также добавил, что считает решение президента РФ Владимира Путина "опасным" и "тревожным". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще 100 размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии". Неадекватная реакция ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ вызывает недоумение, в условиях гибридной войны Запада против России наивно рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления госдепа США в контексте российско-белорусского взаимодействия в военно-ядерной сфере, заявил, что они являются ярким примером двуличия американской политики. Посол напомнил, что Вашингтон поддерживает развертывание тактического ядерного оружия в пяти неядерных государствах (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции), а также координирует ядерную политику с Великобританией и Францией в рамках НАТО. Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861402287.html
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в мире, сша, россия, германия, джо байден, владимир путин, мария захарова, нато, белоруссия
В мире, США, Россия, Германия, Джо Байден, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО, Белоруссия
Байден "обеспокоен" решением России по тактическому ядерному оружию

Байден заявил, что обеспокоен решением России по тактическому ядерному оружию в Белоруссии

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Президент США Джо Байден "обеспокоен" решением России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, при этом глава Белого дома не упомянул о проблеме хранения американского ядерного оружия в Европе.
"Конечно, я этим обеспокоен", - цитирует Белый дом его ответ журналистам на вопрос, тревожит ли Байдена решение России разместить такое оружие в Белоруссии. Байден также добавил, что считает решение президента РФ Владимира Путина "опасным" и "тревожным".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
"И в его руках ядерное оружие". Поведение Байдена озадачило американцев
Вчера, 23:29
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Еще 100 размещены на территории США, как указывают эксперты, "для потенциального использования американскими истребителями-бомбардировщиками в целях оказания поддержки союзникам за пределами Европы, в частности в Северо-Восточной Азии".
Неадекватная реакция ряда стран по решению о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия РФ вызывает недоумение, в условиях гибридной войны Запада против России наивно рассчитывать на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер со стороны Москвы, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
А российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления госдепа США в контексте российско-белорусского взаимодействия в военно-ядерной сфере, заявил, что они являются ярким примером двуличия американской политики. Посол напомнил, что Вашингтон поддерживает развертывание тактического ядерного оружия в пяти неядерных государствах (Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции), а также координирует ядерную политику с Великобританией и Францией в рамках НАТО.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Инструкции для Байдена случайно попали в кадр
Вчера, 23:04
 
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