https://ria.ru/20230329/avito-1861462307.html
"Авито" масштабирует доставку силами продавца
"Авито" масштабирует доставку силами продавца - РИА Новости, 29.03.2023
"Авито" масштабирует доставку силами продавца
"Авито" расширяет число продавцов на платформе, которым доступна функция доставки заказов своими силами (DBS): теперь эта опция открыта всем юрлицам,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:58
2023-03-29T10:58
2023-03-29T10:58
новости компаний - экономика
авито
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978665_0:105:3071:1832_1920x0_80_0_0_0d26117ff36643739d848b13619517c0.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. "Авито" расширяет число продавцов на платформе, которым доступна функция доставки заказов своими силами (DBS): теперь эта опция открыта всем юрлицам, верифицированным по ИНН, сообщает компания."С июля 2022 года "Авито" развивает функцию DBS — в ее рамках продавцы самостоятельно отправляют свои товары с помощью служб доставки, с которыми им удобно работать. Покупка при этом безопасно оформляется и проходит через "Авито". Теперь доступ к DBS получили и профессиональные продавцы платформы — все юридические лица, верифицированные по ИНН. Кроме того, среди нововведений, появившихся с момента запуска, — возможность отправлять посылки своими курьерами, доставка даже крупногабаритных товаров, а также самостоятельное определение тарифов и сроков доставки", - говорится в сообщении.Как пояснили в компании, большинство товаров на "Авито" можно заказывать и оплачивать через Авито Доставку, однако этот сервис не распространяется на ряд категорий, например, на крупногабаритные товары или стройматериалы. Кроме того, у многих продавцов заключены свои прямые договора со службами доставки, которые они хотели бы использовать."DBS дает возможность покупателю безопасно заказывать, оплачивать и отслеживать свои посылки через "Авито", а продавцу осуществлять доставку отправлений через своих партнеров самостоятельно", - поясняют в "Авито".На данный момент к системе подключены пять операторов: Почта России, СДЭК, DPD, Деловые линии и ПЭК, также продавец может пользоваться и другими службами доставки.Как и при стандартной Авито Доставке, в DBS оплаченная клиентом сумма замораживается банком-партнером. Когда покупатель подтвердит получение товара, деньги за заказ и доставку поступят на карту продавца или его расчетный счет.В ближайших планах компании – запустить в DBS для юридических лиц функции отчетности, аналитики и управления десятками заказов в едином окне. Кроме того, во II квартале планируется дать продавцам возможность самостоятельно задавать в настройках доступную географию доставки и автоматические тарифные сетки.
https://ria.ru/20230323/it-startap-1860020736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590978665_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3fc461c9bd5bd9ce7b32510413916a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, авито, россия
Новости компаний - Экономика, Авито, Россия
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. "Авито" расширяет число продавцов на платформе, которым доступна функция доставки заказов своими силами (DBS): теперь эта опция открыта всем юрлицам, верифицированным по ИНН, сообщает компания.
"С июля 2022 года "Авито" развивает функцию DBS — в ее рамках продавцы самостоятельно отправляют свои товары с помощью служб доставки, с которыми им удобно работать. Покупка при этом безопасно оформляется и проходит через "Авито
". Теперь доступ к DBS получили и профессиональные продавцы платформы — все юридические лица, верифицированные по ИНН. Кроме того, среди нововведений, появившихся с момента запуска, — возможность отправлять посылки своими курьерами, доставка даже крупногабаритных товаров, а также самостоятельное определение тарифов и сроков доставки", - говорится в сообщении.
Как дагестанский IT-стартап стал частью "Авито"
Как пояснили в компании, большинство товаров на "Авито" можно заказывать и оплачивать через Авито Доставку, однако этот сервис не распространяется на ряд категорий, например, на крупногабаритные товары или стройматериалы. Кроме того, у многих продавцов заключены свои прямые договора со службами доставки, которые они хотели бы использовать.
"DBS дает возможность покупателю безопасно заказывать, оплачивать и отслеживать свои посылки через "Авито", а продавцу осуществлять доставку отправлений через своих партнеров самостоятельно", - поясняют в "Авито".
На данный момент к системе подключены пять операторов: Почта России, СДЭК, DPD, Деловые линии и ПЭК, также продавец может пользоваться и другими службами доставки.
Как и при стандартной Авито Доставке, в DBS оплаченная клиентом сумма замораживается банком-партнером. Когда покупатель подтвердит получение товара, деньги за заказ и доставку поступят на карту продавца или его расчетный счет.
«
"За последние полгода количество товаров, отправляемых силами продавца, выросло в три раза. А число постоянно использующих сервис продавцов составило более 100 тысяч. Чаще всего пользователи заказывают и оплачивают таким образом корпусную мебель и габаритные запчасти, а также оборудование для бизнеса. Учитывая, что у каждого продавца свои особенности ведения бизнеса в зависимости от товарной категории, нашей целью было создать продукт, который можно гибко настраивать под свои задачи: подключить сразу на все объявления или отключить выборочно на определенные товары, а также выбирать, как доставлять посылки – с помощью партнеров, своих курьеров, в ПВЗ, постаматы или к клиенту на дом", - приводятся в сообщении слова директора по логистике "Авито" Сергея Пустыльника.
В ближайших планах компании – запустить в DBS для юридических лиц функции отчетности, аналитики и управления десятками заказов в едином окне. Кроме того, во II квартале планируется дать продавцам возможность самостоятельно задавать в настройках доступную географию доставки и автоматические тарифные сетки.