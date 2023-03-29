https://ria.ru/20230329/avito-1861462307.html

"Авито" масштабирует доставку силами продавца

"Авито" масштабирует доставку силами продавца - РИА Новости, 29.03.2023

"Авито" масштабирует доставку силами продавца

"Авито" расширяет число продавцов на платформе, которым доступна функция доставки заказов своими силами (DBS): теперь эта опция открыта всем юрлицам,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:58

2023-03-29T10:58

2023-03-29T10:58

новости компаний - экономика

авито

россия

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. "Авито" расширяет число продавцов на платформе, которым доступна функция доставки заказов своими силами (DBS): теперь эта опция открыта всем юрлицам, верифицированным по ИНН, сообщает компания."С июля 2022 года "Авито" развивает функцию DBS — в ее рамках продавцы самостоятельно отправляют свои товары с помощью служб доставки, с которыми им удобно работать. Покупка при этом безопасно оформляется и проходит через "Авито". Теперь доступ к DBS получили и профессиональные продавцы платформы — все юридические лица, верифицированные по ИНН. Кроме того, среди нововведений, появившихся с момента запуска, — возможность отправлять посылки своими курьерами, доставка даже крупногабаритных товаров, а также самостоятельное определение тарифов и сроков доставки", - говорится в сообщении.Как пояснили в компании, большинство товаров на "Авито" можно заказывать и оплачивать через Авито Доставку, однако этот сервис не распространяется на ряд категорий, например, на крупногабаритные товары или стройматериалы. Кроме того, у многих продавцов заключены свои прямые договора со службами доставки, которые они хотели бы использовать."DBS дает возможность покупателю безопасно заказывать, оплачивать и отслеживать свои посылки через "Авито", а продавцу осуществлять доставку отправлений через своих партнеров самостоятельно", - поясняют в "Авито".На данный момент к системе подключены пять операторов: Почта России, СДЭК, DPD, Деловые линии и ПЭК, также продавец может пользоваться и другими службами доставки.Как и при стандартной Авито Доставке, в DBS оплаченная клиентом сумма замораживается банком-партнером. Когда покупатель подтвердит получение товара, деньги за заказ и доставку поступят на карту продавца или его расчетный счет.В ближайших планах компании – запустить в DBS для юридических лиц функции отчетности, аналитики и управления десятками заказов в едином окне. Кроме того, во II квартале планируется дать продавцам возможность самостоятельно задавать в настройках доступную географию доставки и автоматические тарифные сетки.

https://ria.ru/20230323/it-startap-1860020736.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, авито, россия