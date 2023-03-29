https://ria.ru/20230329/astronomiya-1861510629.html

Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр

Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр - РИА Новости, 29.03.2023

Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр

Астрономы из Даремского университета (Великобритания) обнаружили сверхмассивную черную дыру — примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, сообщает... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:49

2023-03-29T12:49

2023-03-29T13:52

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Астрономы из Даремского университета (Великобритания) обнаружили сверхмассивную черную дыру — примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, сообщает телеканал Sky News. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. По словам авторов, их работа открывает для астрономов возможность обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.Исследование проводилось при поддержке Космического агентства Великобритании, Королевского общества, Британского совета по науке и технике и Европейского исследовательского совета.Сверхмассивные черные дыры — это объекты в несколько миллионов или миллиардов раз тяжелее Солнца. Они расположены в центре многих галактик, включая Млечный Путь. Астрофизические наблюдения показывают, что сверхмассивные черные дыры существовали в нашей Вселенной практически с самого начала — возраст древнейших из них оценивается в 13,7 миллиарда лет, тогда как возраст Вселенной — в 13,799 миллиарда лет. Как столь массивные объекты появились за такое короткое время, однозначно объяснить ученые пока не могут.

https://ria.ru/20230302/cosmos-1855110341.html

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853518287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, великобритания, открытия - риа наука