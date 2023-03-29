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Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр - РИА Новости, 29.03.2023
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Наука
 
12:49 29.03.2023 (обновлено: 13:52 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/astronomiya-1861510629.html
Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр
Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр - РИА Новости, 29.03.2023
Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр
Астрономы из Даремского университета (Великобритания) обнаружили сверхмассивную черную дыру — примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, сообщает... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:49
2023-03-29T13:52
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Астрономы из Даремского университета (Великобритания) обнаружили сверхмассивную черную дыру — примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, сообщает телеканал Sky News. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. По словам авторов, их работа открывает для астрономов возможность обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.Исследование проводилось при поддержке Космического агентства Великобритании, Королевского общества, Британского совета по науке и технике и Европейского исследовательского совета.Сверхмассивные черные дыры — это объекты в несколько миллионов или миллиардов раз тяжелее Солнца. Они расположены в центре многих галактик, включая Млечный Путь. Астрофизические наблюдения показывают, что сверхмассивные черные дыры существовали в нашей Вселенной практически с самого начала — возраст древнейших из них оценивается в 13,7 миллиарда лет, тогда как возраст Вселенной — в 13,799 миллиарда лет. Как столь массивные объекты появились за такое короткое время, однозначно объяснить ученые пока не могут.
https://ria.ru/20230302/cosmos-1855110341.html
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Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр

Sky News: британские ученые обнаружили черную дыру массой в 33 миллиарда раз больше Солнца

CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote / Сверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote /
Сверхмассивная черная дыра. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Астрономы из Даремского университета (Великобритания) обнаружили сверхмассивную черную дыру — примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, сообщает телеканал Sky News.
«

"Эта конкретная черная дыра, масса которой, грубо говоря, в 30 миллиардов раз больше массы Солнца, — одна из самых больших из когда-либо обнаруженных. Это верхняя граница того, насколько большими, по нашему мнению, теоретически могут быть черные дыры, так что это чрезвычайно захватывающее открытие", — заявил ведущий автор исследования Джеймс Найтингейл с кафедры физики Даремского университета.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. По словам авторов, их работа открывает для астрономов возможность обнаружить еще больше сверхмассивных черных дыр.
Исследование проводилось при поддержке Космического агентства Великобритании, Королевского общества, Британского совета по науке и технике и Европейского исследовательского совета.
Сверхмассивные черные дыры — это объекты в несколько миллионов или миллиардов раз тяжелее Солнца. Они расположены в центре многих галактик, включая Млечный Путь. Астрофизические наблюдения показывают, что сверхмассивные черные дыры существовали в нашей Вселенной практически с самого начала — возраст древнейших из них оценивается в 13,7 миллиарда лет, тогда как возраст Вселенной — в 13,799 миллиарда лет. Как столь массивные объекты появились за такое короткое время, однозначно объяснить ученые пока не могут.
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