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В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене - РИА Новости, 29.03.2023
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20:06 29.03.2023 (обновлено: 21:04 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/artist-1861696216.html
В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене
В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене - РИА Новости, 29.03.2023
В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене
В Бурятии выясняют причины инцидента, когда актер прямо на сцене во время поклона после состоявшегося спектакля нанес себе увечья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:06
2023-03-29T21:04
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 29 мар – РИА Новости. В Бурятии выясняют причины инцидента, когда актер прямо на сцене во время поклона после состоявшегося спектакля нанес себе увечья, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Вечером в среду в соцсетях появились кадры, на которых актер Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов во время поклона на сцене наносит себе увечья на глазах у зрителей и коллег. Перед этим он назвал свой поступок "своеобразным манифестом". По его словам, на протяжении года его пытаются уволить. "Обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает", - говорится в сообщении. По словам пресс-службы правительства Бурятии, все обстоятельства инцидента будут проверены, в том числе события, предшествующие ему.
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене

В Бурятии выясняют причины, по которым актер Шувалов нанес себе увечья прямо на сцене

© Фото : Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева / Александра ДаниловаАктер Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов
Актер Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева / Александра Данилова
Актер Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 29 мар – РИА Новости. В Бурятии выясняют причины инцидента, когда актер прямо на сцене во время поклона после состоявшегося спектакля нанес себе увечья, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Вечером в среду в соцсетях появились кадры, на которых актер Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов во время поклона на сцене наносит себе увечья на глазах у зрителей и коллег. Перед этим он назвал свой поступок "своеобразным манифестом". По его словам, на протяжении года его пытаются уволить.
"Обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы правительства Бурятии, все обстоятельства инцидента будут проверены, в том числе события, предшествующие ему.
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