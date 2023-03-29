https://ria.ru/20230329/artist-1861696216.html

В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене

В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене - РИА Новости, 29.03.2023

В Бурятии выясняют причины, по которым актер нанес себе увечья на сцене

В Бурятии выясняют причины инцидента, когда актер прямо на сцене во время поклона после состоявшегося спектакля нанес себе увечья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:06

2023-03-29T20:06

2023-03-29T21:04

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 29 мар – РИА Новости. В Бурятии выясняют причины инцидента, когда актер прямо на сцене во время поклона после состоявшегося спектакля нанес себе увечья, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Вечером в среду в соцсетях появились кадры, на которых актер Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева Артур Шувалов во время поклона на сцене наносит себе увечья на глазах у зрителей и коллег. Перед этим он назвал свой поступок "своеобразным манифестом". По его словам, на протяжении года его пытаются уволить. "Обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает", - говорится в сообщении. По словам пресс-службы правительства Бурятии, все обстоятельства инцидента будут проверены, в том числе события, предшествующие ему.

https://ria.ru/20230329/artist-1861665258.html

республика бурятия

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происшествия, республика бурятия