Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске
Генштаб украинских войск признал частичный успех ВС России в Артемовске в ДНР
© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех Вооруженных сил России в Артемовске.
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"На Бахмутском (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех", — говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*.
Как заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал в беседе с РИА Новости, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и состоит ее трагическая ошибка.
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Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
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