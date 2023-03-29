https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861699822.html

Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске

Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023

Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске

Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех Вооруженных сил России в Артемовске. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:30

2023-03-29T20:30

2023-03-29T23:08

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

артемовский

дмитрий полянский

владимир зеленский

оон

украина

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех Вооруженных сил России в Артемовске.Как заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал в беседе с РИА Новости, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и состоит ее трагическая ошибка.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230329/vsu-1861541173.html

россия

артемовск

артемовский

украина

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россия, артемовск, артемовский, дмитрий полянский, владимир зеленский, оон, украина