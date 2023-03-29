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Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 29.03.2023 (обновлено: 23:08 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861699822.html
Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске
Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023
Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске
Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех Вооруженных сил России в Артемовске. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:30
2023-03-29T23:08
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
артемовский
дмитрий полянский
владимир зеленский
оон
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех Вооруженных сил России в Артемовске.Как заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал в беседе с РИА Новости, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и состоит ее трагическая ошибка.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230329/vsu-1861541173.html
россия
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россия, артемовск, артемовский, дмитрий полянский, владимир зеленский, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Артемовский, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, ООН, Украина
Генштаб украинских войск признал успех ВС России в Артемовске

Генштаб украинских войск признал частичный успех ВС России в Артемовске в ДНР

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех Вооруженных сил России в Артемовске.
«
"На Бахмутском (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех", — говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*.
Как заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, если ВСУ потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал в беседе с РИА Новости, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и состоит ее трагическая ошибка.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Битва за Артемовск практически уничтожила армию Украины, заявил Пригожин
Вчера, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскАртемовскийДмитрий ПолянскийВладимир ЗеленскийООНУкраина
 
 
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