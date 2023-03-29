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В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск

В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск - РИА Новости, 29.03.2023

В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск

Спецоперация продолжается, идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:03

2023-03-29T13:03

2023-03-29T13:03

специальная военная операция на украине

артемовск (донецкая область)

дмитрий песков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спецоперация продолжается, идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

артемовск (донецкая область)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск (донецкая область), дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, безопасность