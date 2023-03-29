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В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861517790.html
В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск
В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск
Спецоперация продолжается, идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:03
2023-03-29T13:03
специальная военная операция на украине
артемовск (донецкая область)
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спецоперация продолжается, идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
артемовск (донецкая область)
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артемовск (донецкая область), дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск (Донецкая область), Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск

Песков: идут ожесточенные бои за Артемовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска
Боец ЧВК Вагнер на блокпосту в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец ЧВК "Вагнер" на блокпосту в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спецоперация продолжается, идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
«
"Киевский режим сам расставляет свои приоритеты. Специальная военная операция продолжается. Мы знаем, что идут ожесточённые бои за Артёмовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов", - сказал Песков.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовск (Донецкая область)Дмитрий ПесковРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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