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В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск
В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск
Спецоперация продолжается, идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:03
2023-03-29T13:03
2023-03-29T13:03
специальная военная операция на украине
артемовск (донецкая область)
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спецоперация продолжается, идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, то Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.
артемовск (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск (донецкая область), дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск (Донецкая область), Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Кремле отметили героизм российских бойцов в сражениях за Артемовск
Песков: идут ожесточенные бои за Артемовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма