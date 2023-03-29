https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861441769.html

Полянский назвал трагическую ошибку Киева

Полянский назвал трагическую ошибку Киева - РИА Новости, 29.03.2023

Полянский назвал трагическую ошибку Киева

Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, и в этом заключается ее трагическая ошибка, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T09:25

2023-03-29T09:25

2023-03-29T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

россия

дмитрий полянский

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ООН, 29 мар – РИА Новости. Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, и в этом заключается ее трагическая ошибка, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Россия бережет живую силу и гражданское население, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всю мощь, которую могла бы использовать. Он предположил, что украинское общество осведомлено об этой абсолютно ужасной ситуации. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html

https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861113492.html

артемовск

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, украина, россия, дмитрий полянский