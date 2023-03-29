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Полянский назвал трагическую ошибку Киева - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861441769.html
Полянский назвал трагическую ошибку Киева
Полянский назвал трагическую ошибку Киева - РИА Новости, 29.03.2023
Полянский назвал трагическую ошибку Киева
Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, и в этом заключается ее трагическая ошибка, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:25
2023-03-29T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
россия
дмитрий полянский
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, и в этом заключается ее трагическая ошибка, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Россия бережет живую силу и гражданское население, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всю мощь, которую могла бы использовать. Он предположил, что украинское общество осведомлено об этой абсолютно ужасной ситуации. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html
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в мире, артемовск, украина, россия, дмитрий полянский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Россия, Дмитрий Полянский
Полянский назвал трагическую ошибку Киева

Полянский: Украина превратила Артемовск в символ, в этом ее трагическая ошибка

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, и в этом заключается ее трагическая ошибка, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Россия бережет живую силу и гражданское население, поэтому при наступлении в Донбассе не применяет всю мощь, которую могла бы использовать.
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"Что касается украинской стороны, то они сами превратили Артемовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка, потому что теперь они бросают все больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район", - сказал Полянский.
Он предположил, что украинское общество осведомлено об этой абсолютно ужасной ситуации.
«
"Мы считаем это абсолютно бесполезным, но Украине решать, что делать. В любом случае, судьба Артемовска, думаю, уже предопределена. Это вопрос дней, может быть, недель. Но мы не торопимся", - добавил дипломат.
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Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для сн­абжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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