https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске
Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:43
2023-03-29T08:43
2023-03-29T09:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
артемовск
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press."Он (Зеленский. — Прим. ред.) предсказал, что давление после поражения в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) придет быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны", — говорится в публикации.Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск. Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861141422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир зеленский, артемовск, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Артемовск, Украина
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске
Зеленский: при поражении в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу с Россией
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press
.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) предсказал, что давление после поражения в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) придет быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны", — говорится в публикации.
«
"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский, отметив, что пока такого давления не ощущал.
Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Российские подразделения практически полностью зачистили промзону Артемовска
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
Артемовск расположен к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе
.