https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html

Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске

Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023

Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске

Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:43

2023-03-29T08:43

2023-03-29T09:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир зеленский

артемовск

украина

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press."Он (Зеленский. — Прим. ред.) предсказал, что давление после поражения в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) придет быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны", — говорится в публикации.Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск. Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861141422.html

артемовск

украина

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Влада Копылова

вооруженные силы украины, владимир зеленский, артемовск, украина