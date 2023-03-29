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Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 29.03.2023 (обновлено: 09:27 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/artemovsk-1861432892.html
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 29.03.2023
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске
Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:43
2023-03-29T09:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
артемовск
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press."Он (Зеленский. — Прим. ред.) предсказал, что давление после поражения в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) придет быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны", — говорится в публикации.Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск. Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим". Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230328/artemovsk-1861141422.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, артемовск, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Артемовск, Украина
Зеленский рассказал о последствиях вероятного поражения ВСУ в Артемовске

Зеленский: при поражении в Артемовске Украину начнут толкать к компромиссу с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Associated Press.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) предсказал, что давление после поражения в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) придет быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны", — говорится в публикации.
«

"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал Зеленский, отметив, что пока такого давления не ощущал.

Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
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Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАртемовскУкраина
 
 
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