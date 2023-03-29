https://ria.ru/20230329/altay-1861632486.html
В Горном Алтае на туристов начали нападать первые клещи
В Горном Алтае на туристов начали нападать первые клещи - РИА Новости, 29.03.2023
В Горном Алтае на туристов начали нападать первые клещи
Первые клещи начали нападать на людей в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:24
2023-03-29T18:24
2023-03-29T18:24
туризм
новости - туризм
туризм
горный алтай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БАРНАУЛ, 29 мар — РИА Новости. Первые клещи начали нападать на людей в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай предупреждают жителей и гостей региона о начале сезона активности клещей. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии принесли на исследование первого в текущем сезоне клеща", — говорится в релизе.Пострадавший 13-летний подросток утверждает, что инцидент случился время прогулки на гору Тугая. Клещи появились в тех местах, где сошел снег, отмечают эксперты."При выезде на природу необходимо использовать средства защиты. При обнаружении на себе клеща следует как можно быстрее снять его во избежание заражения инфекциями", — отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220705/kleschi-1800331298.html
горный алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, горный алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Горный Алтай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Горном Алтае на туристов начали нападать первые клещи
Роспотребнадзор: первые клещи начали нападать на людей в Горном Алтае
БАРНАУЛ, 29 мар — РИА Новости. Первые клещи начали нападать на людей в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Специалисты управления Роспотребнадзора
по Республике Алтай предупреждают жителей и гостей региона о начале сезона активности клещей. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии принесли на исследование первого в текущем сезоне клеща", — говорится в релизе.
Пострадавший 13-летний подросток утверждает, что инцидент случился время прогулки на гору Тугая. Клещи появились в тех местах, где сошел снег, отмечают эксперты.
"При выезде на природу необходимо использовать средства защиты. При обнаружении на себе клеща следует как можно быстрее снять его во избежание заражения инфекциями", — отмечает пресс-служба.
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в поездках