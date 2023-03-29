https://ria.ru/20230329/altay-1861632486.html

В Горном Алтае на туристов начали нападать первые клещи

В Горном Алтае на туристов начали нападать первые клещи - РИА Новости, 29.03.2023

В Горном Алтае на туристов начали нападать первые клещи

Первые клещи начали нападать на людей в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:24

2023-03-29T18:24

2023-03-29T18:24

туризм

новости - туризм

туризм

горный алтай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732833932_0:11:315:188_1920x0_80_0_0_a7a9ea4c1e165843efc94012cb9fdddb.png

БАРНАУЛ, 29 мар — РИА Новости. Первые клещи начали нападать на людей в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай предупреждают жителей и гостей региона о начале сезона активности клещей. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии принесли на исследование первого в текущем сезоне клеща", — говорится в релизе.Пострадавший 13-летний подросток утверждает, что инцидент случился время прогулки на гору Тугая. Клещи появились в тех местах, где сошел снег, отмечают эксперты."При выезде на природу необходимо использовать средства защиты. При обнаружении на себе клеща следует как можно быстрее снять его во избежание заражения инфекциями", — отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220705/kleschi-1800331298.html

горный алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, горный алтай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)