https://ria.ru/20230328/zmeya-1861341993.html

Москвич обнаружил змею в своей квартире

Москвич обнаружил змею в своей квартире - РИА Новости, 28.03.2023

Москвич обнаружил змею в своей квартире

Москвич обнаружил в своей квартире экзотическую змею, специалисты передали рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:40

2023-03-28T18:40

2023-03-28T18:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Москвич обнаружил в своей квартире экзотическую змею, специалисты передали рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Экзотическую рептилию обнаружил горожанин в своей квартире. Незваная гостья длиной 25 сантиметров оказалась королевской калифорнийской змеей морфы Albino. Этот вид не ядовит и не опасен для человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока владельца рептилии найти не удалось. Змею передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где за ней будут ухаживать специалисты. Уточняется, что королевские калифорнийские змеи популярны у террариумистов, так как они неприхотливы в уходе. Однако содержать подобное животное – большая ответственность. В случае побега рептилия может путешествовать по вентиляции, переползая из квартиры в квартиру. Это большой стресс не только для соседей, но и для животного. В сообщении напомнили, что при обнаружении дикого или экзотического животного в неестественной для него среде необходимо звонить специалистам.

https://ria.ru/20221121/tamozhnya-1833013573.html

https://ria.ru/20230324/zmeya-1860497922.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва