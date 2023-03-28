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Москвич обнаружил змею в своей квартире - РИА Новости, 28.03.2023
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18:40 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zmeya-1861341993.html
Москвич обнаружил змею в своей квартире
Москвич обнаружил змею в своей квартире - РИА Новости, 28.03.2023
Москвич обнаружил змею в своей квартире
Москвич обнаружил в своей квартире экзотическую змею, специалисты передали рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:40
2023-03-28T18:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Москвич обнаружил в своей квартире экзотическую змею, специалисты передали рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Экзотическую рептилию обнаружил горожанин в своей квартире. Незваная гостья длиной 25 сантиметров оказалась королевской калифорнийской змеей морфы Albino. Этот вид не ядовит и не опасен для человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока владельца рептилии найти не удалось. Змею передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где за ней будут ухаживать специалисты. Уточняется, что королевские калифорнийские змеи популярны у террариумистов, так как они неприхотливы в уходе. Однако содержать подобное животное – большая ответственность. В случае побега рептилия может путешествовать по вентиляции, переползая из квартиры в квартиру. Это большой стресс не только для соседей, но и для животного. В сообщении напомнили, что при обнаружении дикого или экзотического животного в неестественной для него среде необходимо звонить специалистам.
https://ria.ru/20221121/tamozhnya-1833013573.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Москвич обнаружил змею в своей квартире

Житель Москвы обнаружил королевскую калифорнийскую змею в своей квартире

© Depositphotos.com / REPTILES4ALLЗмея
Змея - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Depositphotos.com / REPTILES4ALL
Змея. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Москвич обнаружил в своей квартире экзотическую змею, специалисты передали рептилию в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Экзотическую рептилию обнаружил горожанин в своей квартире. Незваная гостья длиной 25 сантиметров оказалась королевской калифорнийской змеей морфы Albino. Этот вид не ядовит и не опасен для человека", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пока владельца рептилии найти не удалось. Змею передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где за ней будут ухаживать специалисты.
Уточняется, что королевские калифорнийские змеи популярны у террариумистов, так как они неприхотливы в уходе. Однако содержать подобное животное – большая ответственность. В случае побега рептилия может путешествовать по вентиляции, переползая из квартиры в квартиру. Это большой стресс не только для соседей, но и для животного.
В сообщении напомнили, что при обнаружении дикого или экзотического животного в неестественной для него среде необходимо звонить специалистам.
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