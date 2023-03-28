Рейтинг@Mail.ru
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zlotyy-1861287398.html
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого - РИА Новости, 28.03.2023
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого
Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:05
2023-03-28T16:05
польша
варшава
ярослав качиньский
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро. Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены. В письме участникам конференции, посвященной финансовому суверенитету, которая проходит во вторник в Варшаве, Глапиньский написал, что Польша благодаря собственной валюте "много лет может радоваться стабильному экономическому росту". По его словам, собственная валюта приносит Польше "много преимуществ", позволяя проводить "суверенную денежно – кредитную политику". "Мы не должны и не можем отказаться от злотого", - заключил он. Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.
https://ria.ru/20230328/zerno-1861276814.html
https://ria.ru/20230311/oplata-1857260062.html
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_41b280630ece18aac96611e2856188b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, варшава, ярослав качиньский, право и справедливость
Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого

Глава Нацбанка Польши Глапиньский призвал не допустить отказа от злотого в пользу евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро"
Памятник-скульптура знаку Евро - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Памятник-скульптура знаку "Евро". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро.
Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Польша поставит перед ЕС проблему украинского зерна
Вчера, 15:39
В письме участникам конференции, посвященной финансовому суверенитету, которая проходит во вторник в Варшаве, Глапиньский написал, что Польша благодаря собственной валюте "много лет может радоваться стабильному экономическому росту".
По его словам, собственная валюта приносит Польше "много преимуществ", позволяя проводить "суверенную денежно – кредитную политику".
«
"Польский злотый - одна из составляющих экономического успеха", - констатировал глава Нацбанка республики.
"Мы не должны и не можем отказаться от злотого", - заключил он.
Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро
11 марта, 20:01
 
ПольшаВаршаваЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала