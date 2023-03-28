https://ria.ru/20230328/zlotyy-1861287398.html
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого - РИА Новости, 28.03.2023
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого
Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:05
2023-03-28T16:05
2023-03-28T16:05
польша
варшава
ярослав качиньский
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро. Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены. В письме участникам конференции, посвященной финансовому суверенитету, которая проходит во вторник в Варшаве, Глапиньский написал, что Польша благодаря собственной валюте "много лет может радоваться стабильному экономическому росту". По его словам, собственная валюта приносит Польше "много преимуществ", позволяя проводить "суверенную денежно – кредитную политику". "Мы не должны и не можем отказаться от злотого", - заключил он. Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.
https://ria.ru/20230328/zerno-1861276814.html
https://ria.ru/20230311/oplata-1857260062.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_41b280630ece18aac96611e2856188b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, ярослав качиньский, право и справедливость
Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого
Глава Нацбанка Польши Глапиньский призвал не допустить отказа от злотого в пользу евро
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро.
Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.
Польша поставит перед ЕС проблему украинского зерна
В письме участникам конференции, посвященной финансовому суверенитету, которая проходит во вторник в Варшаве
, Глапиньский написал, что Польша благодаря собственной валюте "много лет может радоваться стабильному экономическому росту".
По его словам, собственная валюта приносит Польше "много преимуществ", позволяя проводить "суверенную денежно – кредитную политику".
«
"Польский злотый - одна из составляющих экономического успеха", - констатировал глава Нацбанка республики.
"Мы не должны и не можем отказаться от злотого", - заключил он.
Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость
" Ярослав Качиньский
заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.
МИД России объяснил, почему учреждения в ФРГ принимают оплату в евро