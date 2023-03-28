https://ria.ru/20230328/zlotyy-1861287398.html

Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого

Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого - РИА Новости, 28.03.2023

Глава Нацбанка Польши призвал не допустить отказа от злотого

Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:05

2023-03-28T16:05

2023-03-28T16:05

польша

варшава

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро. Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены. В письме участникам конференции, посвященной финансовому суверенитету, которая проходит во вторник в Варшаве, Глапиньский написал, что Польша благодаря собственной валюте "много лет может радоваться стабильному экономическому росту". По его словам, собственная валюта приносит Польше "много преимуществ", позволяя проводить "суверенную денежно – кредитную политику". "Мы не должны и не можем отказаться от злотого", - заключил он. Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.

https://ria.ru/20230328/zerno-1861276814.html

https://ria.ru/20230311/oplata-1857260062.html

польша

варшава

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польша, варшава, ярослав качиньский, право и справедливость