https://ria.ru/20230328/zemletryasenie-1861222284.html

В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.03.2023

В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:24

2023-03-28T13:24

2023-03-28T13:24

в мире

хоккайдо

япония

аомори (префектура)

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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 18.18 по местному времени (12.18 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Информации о перебоях в движении поездов также нет.

https://ria.ru/20230325/zemletryasenie-1860554843.html

хоккайдо

япония

аомори (префектура)

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в мире, хоккайдо, япония, аомори (префектура)