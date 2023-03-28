https://ria.ru/20230328/zemletryasenie-1861222284.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.03.2023
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:24
2023-03-28T13:24
2023-03-28T13:24
в мире
хоккайдо
япония
аомори (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785137973_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_54d4207d7588184a531cfa3467da0e23.jpg
ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 18.18 по местному времени (12.18 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Информации о перебоях в движении поездов также нет.
https://ria.ru/20230325/zemletryasenie-1860554843.html
хоккайдо
япония
аомори (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785137973_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_375074881e33a8c6a69d397adbc853c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хоккайдо, япония, аомори (префектура)
В мире, Хоккайдо, Япония, Аомори (префектура)
В Японии произошло землетрясение
Недалеко от побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1