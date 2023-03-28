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В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.03.2023
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13:24 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zemletryasenie-1861222284.html
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.03.2023
В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:24
2023-03-28T13:24
в мире
хоккайдо
япония
аомори (префектура)
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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 18.18 по местному времени (12.18 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой. Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Информации о перебоях в движении поездов также нет.
https://ria.ru/20230325/zemletryasenie-1860554843.html
хоккайдо
япония
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в мире, хоккайдо, япония, аомори (префектура)
В мире, Хоккайдо, Япония, Аомори (префектура)
В Японии произошло землетрясение

Недалеко от побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на остров Хоккайдо
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на остров Хоккайдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки зафиксированы в 18.18 по местному времени (12.18 мск). Очаг залегал на глубине 20 километров под водой.
Толчки силой до 4 баллов ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Информации о перебоях в движении поездов также нет.
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В миреХоккайдоЯпонияАомори (префектура)
 
 
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