https://ria.ru/20230328/zdravookhranenie-1861204968.html

Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год

Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год - РИА Новости, 28.03.2023

Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год

Система здравоохранения подконтрольной РФ части Запорожской области может полностью перейти на российские стандарты до конца 2023 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:45

2023-03-28T12:45

2023-03-28T12:45

россия

запорожская область

виктор кучковой

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ 28 мар - РИА Новости. Система здравоохранения подконтрольной РФ части Запорожской области может полностью перейти на российские стандарты до конца 2023 года, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой . "Планируется проведение интеграции здравоохранения Запорожской области под стандарты Российской Федерации до конца 2023 года", - сказал он.

https://ria.ru/20230324/zaporozhe-1860266923.html

россия

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, виктор кучковой, общество