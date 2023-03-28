https://ria.ru/20230328/zdravookhranenie-1861204968.html
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год - РИА Новости, 28.03.2023
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год
Система здравоохранения подконтрольной РФ части Запорожской области может полностью перейти на российские стандарты до конца 2023 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:45
2023-03-28T12:45
2023-03-28T12:45
россия
запорожская область
виктор кучковой
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ 28 мар - РИА Новости. Система здравоохранения подконтрольной РФ части Запорожской области может полностью перейти на российские стандарты до конца 2023 года, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой . "Планируется проведение интеграции здравоохранения Запорожской области под стандарты Российской Федерации до конца 2023 года", - сказал он.
https://ria.ru/20230324/zaporozhe-1860266923.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, виктор кучковой, общество
Россия, Запорожская область, Виктор Кучковой, Общество
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год
Система здравоохранения Запорожской области перейдет на российские стандарты до конца года