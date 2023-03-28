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Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год - РИА Новости, 28.03.2023
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12:45 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zdravookhranenie-1861204968.html
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год - РИА Новости, 28.03.2023
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год
Система здравоохранения подконтрольной РФ части Запорожской области может полностью перейти на российские стандарты до конца 2023 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:45
2023-03-28T12:45
россия
запорожская область
виктор кучковой
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ 28 мар - РИА Новости. Система здравоохранения подконтрольной РФ части Запорожской области может полностью перейти на российские стандарты до конца 2023 года, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой . "Планируется проведение интеграции здравоохранения Запорожской области под стандарты Российской Федерации до конца 2023 года", - сказал он.
https://ria.ru/20230324/zaporozhe-1860266923.html
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россия, запорожская область, виктор кучковой, общество
Россия, Запорожская область, Виктор Кучковой, Общество
Здравоохранение Запорожской области перейдет на российские стандарты за год

Система здравоохранения Запорожской области перейдет на российские стандарты до конца года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ 28 мар - РИА Новости. Система здравоохранения подконтрольной РФ части Запорожской области может полностью перейти на российские стандарты до конца 2023 года, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой .
"Планируется проведение интеграции здравоохранения Запорожской области под стандарты Российской Федерации до конца 2023 года", - сказал он.
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РоссияЗапорожская областьВиктор КучковойОбщество
 
 
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