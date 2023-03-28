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В Подмосковье подали 300 заявок на открытие летних кафе по новой процедуре
В Подмосковье подали 300 заявок на открытие летних кафе по новой процедуре - РИА Новости, 28.03.2023
В Подмосковье подали 300 заявок на открытие летних кафе по новой процедуре
Предприниматели Подмосковья подали около 300 заявок на открытие летних кафе по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:02
2023-03-28T16:02
2023-03-28T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Предприниматели Подмосковья подали около 300 заявок на открытие летних кафе по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Подмосковье время регистрации летнего кафе будет сокращено до двух часов, услуга будет предоставляться в электронном виде. Сейчас процесс регистрации длится более 30 дней, а заявки принимаются в бумажном виде."Порядка 300 заявок уже внесено в систему, и эти предприниматели уже 1 апреля получат договор о предоставлении участка на землях муниципальной и неразграниченной государственной собственности для размещения летнего кафе", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1861155995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)