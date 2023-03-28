https://ria.ru/20230328/zayavki-1861283158.html

В Подмосковье подали 300 заявок на открытие летних кафе по новой процедуре

В Подмосковье подали 300 заявок на открытие летних кафе по новой процедуре - РИА Новости, 28.03.2023

В Подмосковье подали 300 заявок на открытие летних кафе по новой процедуре

Предприниматели Подмосковья подали около 300 заявок на открытие летних кафе по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:02

2023-03-28T16:02

2023-03-28T16:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Предприниматели Подмосковья подали около 300 заявок на открытие летних кафе по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Подмосковье время регистрации летнего кафе будет сокращено до двух часов, услуга будет предоставляться в электронном виде. Сейчас процесс регистрации длится более 30 дней, а заявки принимаются в бумажном виде."Порядка 300 заявок уже внесено в систему, и эти предприниматели уже 1 апреля получат договор о предоставлении участка на землях муниципальной и неразграниченной государственной собственности для размещения летнего кафе", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20230327/podmoskove-1861155995.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)