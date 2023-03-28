https://ria.ru/20230328/zasedanie-1861384986.html

Источник: заседание СБ ООН по тактическому оружию России пройдет в пятницу

Источник: заседание СБ ООН по тактическому оружию России пройдет в пятницу - РИА Новости, 28.03.2023

Источник: заседание СБ ООН по тактическому оружию России пройдет в пятницу

Заседание СБ ООН в связи с планами России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии пройдет в пятницу, сообщил РИА Новости источник в организации. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:21

2023-03-28T21:21

2023-03-28T21:35

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ООН, 28 мар - РИА Новости. Заседание СБ ООН в связи с планами России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии пройдет в пятницу, сообщил РИА Новости источник в организации. "Заседание намечено на пятницу на 10.00 (17.00 мск)", - сказал собеседник агентства.МИД Украины на этой неделе призвал созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН на фоне информации о планах размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". В четверг член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил РИА Новости, что на территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Он добавил, что сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.

https://ria.ru/20230328/tramp-1861130042.html

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