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В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах - РИА Новости, 28.03.2023
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17:45 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html
В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах
В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах - РИА Новости, 28.03.2023
В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах
Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:45
2023-03-28T17:45
политика
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно, документ доступен в думской электронной базе. Как отмечают авторы документа, "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан" при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления в регионах, принятых в состав РФ, законом соответствующего субъекта смогут устанавливаться особенности реализации отдельных положений законодательства о выборах. "В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта Российской Федерации (нормативного правового акта)", - отмечается в документе. При этом в проекте есть указание на возможность использования вместо паспорта иного документа, необходимого для голосования. А в целях безопасности граждан, продолжительность голосования может быть сокращена, указывается в тексте проекта. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230326/proekt-1860718780.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах

В Госдуму внесли законопроект, по которому новые регионы смогут установить порядок выборов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно, документ доступен в думской электронной базе.
Как отмечают авторы документа, "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан" при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления в регионах, принятых в состав РФ, законом соответствующего субъекта смогут устанавливаться особенности реализации отдельных положений законодательства о выборах.
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"В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта Российской Федерации (нормативного правового акта)", - отмечается в документе.
При этом в проекте есть указание на возможность использования вместо паспорта иного документа, необходимого для голосования. А в целях безопасности граждан, продолжительность голосования может быть сокращена, указывается в тексте проекта.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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