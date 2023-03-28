https://ria.ru/20230328/zaderzhanie-1861193262.html
Жителя Нальчика задержали после нападения с ножом на полицейского
Жителя Нальчика задержали после нападения с ножом на полицейского - РИА Новости, 28.03.2023
Жителя Нальчика задержали после нападения с ножом на полицейского
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он нанес ножевое ранение... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:23
2023-03-28T12:23
2023-03-28T12:23
россия
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он нанес ножевое ранение участковому уполномоченному полиции, сообщило СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 27 марта двое участковых уполномоченных полиции УМВД России по Нальчику во время поквартирного обхода беседовали с 50-летним местным жителем, на которого поступила жалоба от матери о том, что он угрожает ей физической расправой. "На сделанное замечание мужчина, вооружившись ножом, нанес сотруднику полиции удар в область грудной клетки. Участковыми инспекторами противоправные действия мужчины были пресечены. Сотрудник полиции доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни не имеется", - говорится в сообщении. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. "Следствие ходатайствовало перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечает ведомство. Региональное МВД сообщило, что в результате нападения участковый получил несколько ножевых ранений.
https://ria.ru/20230319/napadenie-1858946488.html
https://ria.ru/20230328/napadenie-1861119623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Нальчика задержали после нападения с ножом на полицейского
Жителя Нальчика задержали после нападения с ножом на участкового уполномоченного полиции
НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости.
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жителя Нальчика, которого подозревают в том, что он нанес ножевое ранение участковому уполномоченному полиции, сообщило СУСК
РФ по региону.
По данным ведомства, 27 марта двое участковых уполномоченных полиции УМВД России по Нальчику во время поквартирного обхода беседовали с 50-летним местным жителем, на которого поступила жалоба от матери о том, что он угрожает ей физической расправой.
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"На сделанное замечание мужчина, вооружившись ножом, нанес сотруднику полиции удар в область грудной клетки. Участковыми инспекторами противоправные действия мужчины были пресечены. Сотрудник полиции доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни не имеется", - говорится в сообщении.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Следствие ходатайствовало перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечает ведомство.
Региональное МВД сообщило, что в результате нападения участковый получил несколько ножевых ранений.
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