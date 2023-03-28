Профсоюз мусорщиков Парижа прекратит забастовку с 29 марта
Профсоюз мусорщиков Парижа CGT-FTDNEEA прекратит забастовку с 29 марта
© AP Photo / Thomas PadillaНеубранный мусор на улице в Париже
© AP Photo / Thomas Padilla
Неубранный мусор на улице в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Профсоюз мусорщиков города Парижа CGT-FTDNEEA 29 марта прекращает забастовку, которая длится с 6 марта, из-за отсутствия бастующих, сообщается в заявлении на сайте организации.
"Мы несем ответственность за приостановку нашего забастовочного движения со среды, 29 марта 2023 года", - сказано в документе.
Профсоюз добавляет, что прекращает забастовку из-за небольшого числа оставшихся забастовщиков.
"Нам нужно еще раз обсудить это с сотрудниками отдела утилизации отходов и санитарии города Парижа, чтобы мы могли начать забастовку еще активнее, пока не получим наши требования", - уточняется в заявлении.
Отходы скапливаются в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 6 марта против пенсионной реформы. По данным мэрии города, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора.
Мэр Парижа Анн Идальго, которая ранее отказалась по запросу властей насильно возвращать бастующих мусорщиков к работе, 21 марта сообщила об открытии кризисного центра для отслеживания ситуации с уборкой мусора в городе. Она призвала парижан сохранять спокойствие и потребовала от властей "отозвать пенсионную реформу и перейти к диалогу с обществом". По состоянию на среду, по данным мэрии города, на улицах Парижа скопилось более 9,5 тысяч тонн отходов. Их стало несколько меньше по сравнению с прошлой пятницей, когда на улицах французской столицы скопились рекордные 10 тысяч тонн мусора. После этого префект Парижа Лоран Нуньес распорядился насильно вернуть уборщиков к работе. В результате 674 уборщика мусора были вынуждены прекратить забастовку. Отмечалось, что отказ от выхода на работу в данном случае карается шестью месяцами тюрьмы или штрафом в размере 10 тысяч евро.
На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.