https://ria.ru/20230328/zabastovka-1861394706.html

Профсоюз мусорщиков Парижа прекратит забастовку с 29 марта

Профсоюз мусорщиков Парижа прекратит забастовку с 29 марта - РИА Новости, 28.03.2023

Профсоюз мусорщиков Парижа прекратит забастовку с 29 марта

Профсоюз мусорщиков города Парижа CGT-FTDNEEA 29 марта прекращает забастовку, которая длится с 6 марта, из-за отсутствия бастующих, сообщается в заявлении на... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T22:22

2023-03-28T22:22

2023-03-28T22:22

в мире

париж

франция

анн идальго

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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Профсоюз мусорщиков города Парижа CGT-FTDNEEA 29 марта прекращает забастовку, которая длится с 6 марта, из-за отсутствия бастующих, сообщается в заявлении на сайте организации. "Мы несем ответственность за приостановку нашего забастовочного движения со среды, 29 марта 2023 года", - сказано в документе. Профсоюз добавляет, что прекращает забастовку из-за небольшого числа оставшихся забастовщиков. "Нам нужно еще раз обсудить это с сотрудниками отдела утилизации отходов и санитарии города Парижа, чтобы мы могли начать забастовку еще активнее, пока не получим наши требования", - уточняется в заявлении. Отходы скапливаются в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 6 марта против пенсионной реформы. По данным мэрии города, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора. Мэр Парижа Анн Идальго, которая ранее отказалась по запросу властей насильно возвращать бастующих мусорщиков к работе, 21 марта сообщила об открытии кризисного центра для отслеживания ситуации с уборкой мусора в городе. Она призвала парижан сохранять спокойствие и потребовала от властей "отозвать пенсионную реформу и перейти к диалогу с обществом". По состоянию на среду, по данным мэрии города, на улицах Парижа скопилось более 9,5 тысяч тонн отходов. Их стало несколько меньше по сравнению с прошлой пятницей, когда на улицах французской столицы скопились рекордные 10 тысяч тонн мусора. После этого префект Парижа Лоран Нуньес распорядился насильно вернуть уборщиков к работе. В результате 674 уборщика мусора были вынуждены прекратить забастовку. Отмечалось, что отказ от выхода на работу в данном случае карается шестью месяцами тюрьмы или штрафом в размере 10 тысяч евро. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

https://ria.ru/20230327/marsel-1860984176.html

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в мире, париж, франция, анн идальго, элизабет борн