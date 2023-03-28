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СМИ: новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет в апреле - РИА Новости, 28.03.2023
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20:54 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zabastovka-1861378327.html
СМИ: новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет в апреле
СМИ: новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет в апреле - РИА Новости, 28.03.2023
СМИ: новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет в апреле
Новая, уже одиннадцатая подряд, общенациональная межпрофессиональная забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 6 апреля, передает телеканал TF1. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:54
2023-03-28T20:54
в мире
франция
париж
элизабет борн
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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Новая, уже одиннадцатая подряд, общенациональная межпрофессиональная забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 6 апреля, передает телеканал TF1. "Очередной день межпрофессиональной забастовки против пенсионной реформы запланирован на 6 апреля", - сообщил телеканал во вторник. Эта общенациональная протестная акция против повышения пенсионного возраста станет уже одиннадцатой по счету. Во вторник по всей Франции проходят массовые демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Как передавал корреспондент РИА Новости, в акции протеста в Париже ориентировочно принимают участие несколько десятков тысяч человек. Вскоре после начала манифестации радикалы black bloc начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки. Сотрудники полиции в ответ применили против протестующих слезоточивый газ. В Париже уже задержаны 27 человек. По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в Париже - 93 тысячи человек. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
https://ria.ru/20230328/besporyadki-1861377091.html
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в мире, франция, париж, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн
СМИ: новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет в апреле

TF1: новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 6 апреля

© AFP 2023 / ALAIN JOCARDБездомный на улице, заваленной мусором после акция протеста, в Париже
Бездомный на улице, заваленной мусором после акция протеста, в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
Бездомный на улице, заваленной мусором после акция протеста, в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Новая, уже одиннадцатая подряд, общенациональная межпрофессиональная забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет 6 апреля, передает телеканал TF1.
"Очередной день межпрофессиональной забастовки против пенсионной реформы запланирован на 6 апреля", - сообщил телеканал во вторник.
Эта общенациональная протестная акция против повышения пенсионного возраста станет уже одиннадцатой по счету.
Во вторник по всей Франции проходят массовые демонстрации на фоне десятой общенациональной забастовки против уже принятой правительством пенсионной реформы. Как передавал корреспондент РИА Новости, в акции протеста в Париже ориентировочно принимают участие несколько десятков тысяч человек. Вскоре после начала манифестации радикалы black bloc начали кидать в полицию петарды и стеклянные бутылки. Сотрудники полиции в ответ применили против протестующих слезоточивый газ. В Париже уже задержаны 27 человек.
По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в Париже - 93 тысячи человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Петарды и слезоточивый газ: столкновения полиции и участников протестов в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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В миреФранцияПарижЭлизабет Борн
 
 
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