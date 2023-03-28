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Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом - РИА Новости, 28.03.2023
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18:10 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/yazyk-1861332458.html
Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом
Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом - РИА Новости, 28.03.2023
Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом
Коллегия МИД России на заседании во вторник приняла решение по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:10
2023-03-28T18:10
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Коллегия МИД России на заседании во вторник приняла решение по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций отечественного образования. "Принято решение о проработке и реализации на комплексной и системной основе мер по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций отечественного образования, информированию о научно-технологических достижениях нашей страны и ее вкладе в мировое культурное наследие", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. "Коллегия отметила, что в сложившихся геополитических условиях возрастает роль гуманитарной политики в качестве инструмента взаимовыгодного сотрудничества и диалога, эффективного противодействия попыткам вытеснения России из мирового цивилизационного и культурного пространства, принижения ее роли в развитии человечества", - добавили в МИД России. Там также подчеркнули, что в связи с этим особую значимость приобретает формирование механизмов слаженной работы профильных федеральных органов исполнительной власти по всем векторам многостороннего гуманитарного и культурного сотрудничества при координирующей роли МИД России.
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россия
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Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом

Коллегия МИД приняла решение по продвижению и поддержке русского языка за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Коллегия МИД России на заседании во вторник приняла решение по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций отечественного образования.
"Принято решение о проработке и реализации на комплексной и системной основе мер по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций отечественного образования, информированию о научно-технологических достижениях нашей страны и ее вкладе в мировое культурное наследие", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
"Коллегия отметила, что в сложившихся геополитических условиях возрастает роль гуманитарной политики в качестве инструмента взаимовыгодного сотрудничества и диалога, эффективного противодействия попыткам вытеснения России из мирового цивилизационного и культурного пространства, принижения ее роли в развитии человечества", - добавили в МИД России.
Там также подчеркнули, что в связи с этим особую значимость приобретает формирование механизмов слаженной работы профильных федеральных органов исполнительной власти по всем векторам многостороннего гуманитарного и культурного сотрудничества при координирующей роли МИД России.
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