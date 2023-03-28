https://ria.ru/20230328/yazyk-1861332458.html

Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом

Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом - РИА Новости, 28.03.2023

Коллегия МИД приняла решение по продвижению русского языка за рубежом

Коллегия МИД России на заседании во вторник приняла решение по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:10

2023-03-28T18:10

2023-03-28T18:10

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Коллегия МИД России на заседании во вторник приняла решение по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций отечественного образования. "Принято решение о проработке и реализации на комплексной и системной основе мер по продвижению и поддержке русского языка за рубежом, укреплению международных позиций отечественного образования, информированию о научно-технологических достижениях нашей страны и ее вкладе в мировое культурное наследие", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. "Коллегия отметила, что в сложившихся геополитических условиях возрастает роль гуманитарной политики в качестве инструмента взаимовыгодного сотрудничества и диалога, эффективного противодействия попыткам вытеснения России из мирового цивилизационного и культурного пространства, принижения ее роли в развитии человечества", - добавили в МИД России. Там также подчеркнули, что в связи с этим особую значимость приобретает формирование механизмов слаженной работы профильных федеральных органов исполнительной власти по всем векторам многостороннего гуманитарного и культурного сотрудничества при координирующей роли МИД России.

https://ria.ru/20230328/dvfu-1861106565.html

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