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На Украине проверят издательства, напечатавшие мало книг на госязыке
На Украине проверят издательства, напечатавшие мало книг на госязыке - РИА Новости, 28.03.2023
На Украине проверят издательства, напечатавшие мало книг на госязыке
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь начал проверки в отношении издательств, которые в 2022 году напечатали меньше книг на украинском языке, РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:32
2023-03-28T15:32
2023-03-28T15:32
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь начал проверки в отношении издательств, которые в 2022 году напечатали меньше книг на украинском языке, чем это требует законодательство. "Уполномоченный по защите государственного языка начал мероприятия государственного контроля по соблюдению требований законодательства о государственном языке 16 издательствами, которые, по данным книжной палаты, в 2022 году издали на государственном языке меньше, чем 50 процентов от всех книжных изданий", - говорится на сайте языкового омбудсмена. Как говорится в сообщении, это может свидетельствовать о нарушении требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В законодательстве закреплено, что издательство, входящее в государственный реестр, обязано в год издавать на украинском языке не менее 50% книг. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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в мире, украина, тарас креминь, верховная рада украины
В мире, Украина, Тарас Креминь, Верховная Рада Украины
На Украине проверят издательства, напечатавшие мало книг на госязыке
На Украине омбудсмен Креминь проверит издательства, напечатавшие мало книг на госязыке
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь начал проверки в отношении издательств, которые в 2022 году напечатали меньше книг на украинском языке, чем это требует законодательство.
"Уполномоченный по защите государственного языка начал мероприятия государственного контроля по соблюдению требований законодательства о государственном языке 16 издательствами, которые, по данным книжной палаты, в 2022 году издали на государственном языке меньше, чем 50 процентов от всех книжных изданий", - говорится на сайте языкового омбудсмена.
Как говорится в сообщении, это может свидетельствовать о нарушении требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В законодательстве закреплено, что издательство, входящее в государственный реестр, обязано в год издавать на украинском языке не менее 50% книг.
Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни.
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