https://ria.ru/20230328/yaroslavl-1861273869.html

Евраев: правительство Ярославской области выполнило все задачи на 2022 год

Евраев: правительство Ярославской области выполнило все задачи на 2022 год - РИА Новости, 28.03.2023

Евраев: правительство Ярославской области выполнило все задачи на 2022 год

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во вторник представил областным депутатам доклад о результатах деятельности правительства региона в 2022 году,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:28

2023-03-28T15:28

2023-03-28T15:28

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ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во вторник представил областным депутатам доклад о результатах деятельности правительства региона в 2022 году, подчеркнув, что все поставленные задачи были выполнены, сообщила пресс-служба правительства региона. В докладе глава региона подробно рассказал о результатах, достигнутых правительством региона во всех сферах деятельности. Евраев отметил, что прошедший год стал масштабным вызовом как для российской экономики в целом, так и для экономики Ярославской области. "Год назад на представлении годового отчета мы с вами обозначили главные задачи правительства области в 2022 году: сохранить стабильность в регионе, не допустить роста безработицы и падения доходов граждан, закрытия предприятий, реализовать все программы и планы развития, выполнить все обязательства перед людьми. Все эти задачи были выполнены", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что для этого правительство и депутатский корпус Ярославской области проделали огромную работу. В числе достижений губернатор отметил, в частности, существенное увеличение объема финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, которым в форме межбюджетных трансфертов было предоставлено 19,6 миллиарда рублей. Прирост к уровню 2021 года, по словам Евраева, составил 6,6 миллиарда рублей, или 51%. "Общий коммерческий долг области за прошедший год снизился с 25 до 12 миллиардов рублей. В результате обслуживание долга уменьшилось на 800 миллионов рублей в год. Произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона", - сообщил Михаил Евраев. Губернатор подчеркнул, что социальная защита населения, образование и медицина остаются приоритетными направлениями работы правительства области. В 2022 году в этих сферах все публичные обязательства перед жителями выполнены своевременно и в полном объеме. "Отдельно надо отметить, что нам удалось сдвинуть вопрос реализации проекта Карабулинской развязки. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал проект и поручил правительству РФ обеспечить его реализацию в период 2023-2027 годов. Карабулинская развязка внесена в пятилетний план дорожной деятельности РФ", - подчеркнул Михаил Евраев. По его словам, сейчас правительство региона работает над тем, чтобы приступить к проектированию в 2023-2024 годах и перейти к началу строительных работ в 2025-2026 годах.

https://ria.ru/20230313/podzhog-1857507941.html

https://ria.ru/20230328/minfin-1861152542.html

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экономика, ярославская область, россия, михаил евраев