https://ria.ru/20230328/yaponiya-1861114740.html

В Японии перевернулась лодка, один человек без признаков жизни

В Японии перевернулась лодка, один человек без признаков жизни - РИА Новости, 28.03.2023

В Японии перевернулась лодка, один человек без признаков жизни

Лодка для спуска по рекам, на борту которой находились 26 человек, включая детей, перевернулась в японском городе Киото, один человек не подает признаков жизни, РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T07:53

2023-03-28T07:53

2023-03-28T07:53

в мире

япония

киото (префектура)

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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Лодка для спуска по рекам, на борту которой находились 26 человек, включая детей, перевернулась в японском городе Киото, один человек не подает признаков жизни, сообщают японские СМИ. По данным телеканала NHK, инцидент произошел около 11.30 по местному времени (05.30 мск). На кадрах, сделанных с вертолета телеканала, видна перевернутая лодка и группа людей в желтых спасательных жилетах на берегу реки чуть ниже по течению. В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что в результате инцидента один человек не подает признаков жизни. Предположительно, это рулевой.

https://ria.ru/20230327/kndr-1860806393.html

япония

киото (префектура)

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в мире, япония, киото (префектура)