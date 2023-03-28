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В Японии перевернулась лодка, один человек без признаков жизни
В Японии перевернулась лодка, один человек без признаков жизни - РИА Новости, 28.03.2023
В Японии перевернулась лодка, один человек без признаков жизни
Лодка для спуска по рекам, на борту которой находились 26 человек, включая детей, перевернулась в японском городе Киото, один человек не подает признаков жизни, РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T07:53
2023-03-28T07:53
2023-03-28T07:53
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япония
киото (префектура)
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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Лодка для спуска по рекам, на борту которой находились 26 человек, включая детей, перевернулась в японском городе Киото, один человек не подает признаков жизни, сообщают японские СМИ. По данным телеканала NHK, инцидент произошел около 11.30 по местному времени (05.30 мск). На кадрах, сделанных с вертолета телеканала, видна перевернутая лодка и группа людей в желтых спасательных жилетах на берегу реки чуть ниже по течению. В свою очередь, агентство Киодо сообщает, что в результате инцидента один человек не подает признаков жизни. Предположительно, это рулевой.
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в мире, япония, киото (префектура)
В мире, Япония, Киото (префектура)
В Японии перевернулась лодка, один человек без признаков жизни
NHK: лодка с людьми перевернулась на реке в Японии, один человек без признаков жизни