https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html

Глава Якутии встретился с послом КНР в России

Глава Якутии встретился с послом КНР в России - РИА Новости, 28.03.2023

Глава Якутии встретился с послом КНР в России

Сотрудничество Якутии с Китаем обсуждено на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:05

2023-03-28T17:05

2023-03-28T17:05

республика саха (якутия)

айсен николаев

чжан ханьхуэй

китай

россия

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ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Сотрудничество Якутии с Китаем обсуждено на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем, сообщает в Telegram-канале пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что двусторонние связи между Якутией и КНР развиваются давно и успешно. С 2004 года в Пекине работает представительство региона, 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Стороны рассматривают возможности расширения деловых отношений. Николаев рассказал послу КНР о положительной динамике экономического роста в регионе. "По итогам 2022 года мы лидируем в Дальневосточном федеральном округе с объёмом валового регионального продукта почти 2 триллиона рублей. За последние 5 лет валовой региональный продукт вырос в более чем 2 раза. Промышленный рост по итогам 2022 года составил более 10%, это один из лучших показателей в стране", - приводятся его слова. Глава региона также акцентировал внимание посла на развитии в Якутии ИТ и креативных индустрий, в частности, в сфере кинопроизводства. Среди перспективных направлений Николаев назвал проект сотрудничества по строительству транспортно-логистического комплекса "Джалинда – Мохэ (КНР)". Николаев заявил, что Якутия предлагает китайским партнерам провести в Якутске совместное мероприятие – Деловой форум "Якутия – провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайского сотрудничества".

https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

айсен николаев, чжан ханьхуэй, китай, россия