https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861310410.html
Глава Якутии встретился с послом КНР в России
Глава Якутии встретился с послом КНР в России - РИА Новости, 28.03.2023
Глава Якутии встретился с послом КНР в России
Сотрудничество Якутии с Китаем обсуждено на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:05
2023-03-28T17:05
2023-03-28T17:05
республика саха (якутия)
айсен николаев
чжан ханьхуэй
китай
россия
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ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости. Сотрудничество Якутии с Китаем обсуждено на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем, сообщает в Telegram-канале пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что двусторонние связи между Якутией и КНР развиваются давно и успешно. С 2004 года в Пекине работает представительство региона, 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Стороны рассматривают возможности расширения деловых отношений. Николаев рассказал послу КНР о положительной динамике экономического роста в регионе. "По итогам 2022 года мы лидируем в Дальневосточном федеральном округе с объёмом валового регионального продукта почти 2 триллиона рублей. За последние 5 лет валовой региональный продукт вырос в более чем 2 раза. Промышленный рост по итогам 2022 года составил более 10%, это один из лучших показателей в стране", - приводятся его слова. Глава региона также акцентировал внимание посла на развитии в Якутии ИТ и креативных индустрий, в частности, в сфере кинопроизводства. Среди перспективных направлений Николаев назвал проект сотрудничества по строительству транспортно-логистического комплекса "Джалинда – Мохэ (КНР)". Николаев заявил, что Якутия предлагает китайским партнерам провести в Якутске совместное мероприятие – Деловой форум "Якутия – провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайского сотрудничества".
https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, чжан ханьхуэй, китай, россия
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Чжан Ханьхуэй, Китай, Россия
Глава Якутии встретился с послом КНР в России
Глава Якутии Николаев обсудил сотрудничество с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем
ЯКУТСК, 28 мар - РИА Новости.
Сотрудничество Якутии с Китаем обсуждено на встрече главы республики Айсена Николаева с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжан Ханьхуэем, сообщает в Telegram-канале
пресс-служба главы и правительства региона.
Отмечается, что двусторонние связи между Якутией и КНР развиваются давно и успешно. С 2004 года в Пекине работает представительство региона, 19 муниципальных образований Якутии установили побратимские связи с 24 муниципалитетами Китая в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Стороны рассматривают возможности расширения деловых отношений.
«
"Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ подчеркнул, что встреча с главой Якутии проходит сразу после государственного визита председателя Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию и его общения с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - рассказали в пресс-службе.
Николаев рассказал послу КНР о положительной динамике экономического роста в регионе. "По итогам 2022 года мы лидируем в Дальневосточном федеральном округе с объёмом валового регионального продукта почти 2 триллиона рублей. За последние 5 лет валовой региональный продукт вырос в более чем 2 раза. Промышленный рост по итогам 2022 года составил более 10%, это один из лучших показателей в стране", - приводятся его слова.
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Глава региона также акцентировал внимание посла на развитии в Якутии ИТ и креативных индустрий, в частности, в сфере кинопроизводства. Среди перспективных направлений Николаев назвал проект сотрудничества по строительству транспортно-логистического комплекса "Джалинда – Мохэ (КНР)".
Николаев заявил, что Якутия предлагает китайским партнерам провести в Якутске совместное мероприятие – Деловой форум "Якутия – провинции Китая: побратимские связи ради укрепления российско-китайского сотрудничества".
«
"У нас очень хороший фундамент для достижений дальнейших успехов в сотрудничестве с вашей республикой. Якутия обладает всеми условиями для реализации инвестиционных проектов. Считаю, что у нас очень хорошая перспектива для совместной работы. Китай сегодня придает очень высокое значение торгово-экономическим отношениям с РФ, мы будем направлять усилия для развития отношений с Россией, в частности, с вашей республикой. Большое количество китайских предпринимателей готовы осуществлять проекты в Якутии и работать совместно с местными предприятиями. Думаю, это сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон", - в свою очередь отметил Чжан Ханьхуэй.
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