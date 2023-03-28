https://ria.ru/20230328/vystavka-1861191795.html

В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года"

В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года" - РИА Новости, 28.03.2023

В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года"

Выставка "Шолоховская земля. Времена года" откроется 31 марта в музее-заповеднике "Абрамцево" в Московской области, говорится в сообщении министерства культуры... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:21

2023-03-28T12:21

2023-03-28T12:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Выставка "Шолоховская земля. Времена года" откроется 31 марта в музее-заповеднике "Абрамцево" в Московской области, говорится в сообщении министерства культуры и туризма региона.В нем указывается, что в экспозиции будут представлены работы донских художников, посвященные красоте этих мест, миру донского казачества, его культуре и истории."Все работы, представленные на выставке, доставлены из государственного музея-заповедника Михаила Шолохова в Ростовской области. Выставка будет работать до 4 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230328/kurs-1861150420.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)