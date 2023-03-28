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В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года" - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:21 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vystavka-1861191795.html
В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года"
В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года" - РИА Новости, 28.03.2023
В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года"
Выставка "Шолоховская земля. Времена года" откроется 31 марта в музее-заповеднике "Абрамцево" в Московской области, говорится в сообщении министерства культуры... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:21
2023-03-28T12:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Выставка "Шолоховская земля. Времена года" откроется 31 марта в музее-заповеднике "Абрамцево" в Московской области, говорится в сообщении министерства культуры и туризма региона.В нем указывается, что в экспозиции будут представлены работы донских художников, посвященные красоте этих мест, миру донского казачества, его культуре и истории."Все работы, представленные на выставке, доставлены из государственного музея-заповедника Михаила Шолохова в Ростовской области. Выставка будет работать до 4 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье откроется выставка "Шолоховская земля. Времена года"

© Фото : Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской областиГлавный усадебный дом в Музее-заповеднике "Абрамцево"
Главный усадебный дом в Музее-заповеднике Абрамцево - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Главный усадебный дом в Музее-заповеднике "Абрамцево"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Выставка "Шолоховская земля. Времена года" откроется 31 марта в музее-заповеднике "Абрамцево" в Московской области, говорится в сообщении министерства культуры и туризма региона.
В нем указывается, что в экспозиции будут представлены работы донских художников, посвященные красоте этих мест, миру донского казачества, его культуре и истории.
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"Все работы, представленные на выставке, доставлены из государственного музея-заповедника Михаила Шолохова в Ростовской области. Выставка будет работать до 4 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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