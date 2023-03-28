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ВСУ потеряли до 240 военных и наемников на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 240 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 28.03.2023
ВСУ потеряли до 240 военных и наемников на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 240 украинских военных и наёмников на донецком направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:39
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 240 украинских военных и наёмников на донецком направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
ВСУ потеряли до 240 военных и наемников на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 240 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении