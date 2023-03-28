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ВСУ потеряли до 240 военных и наемников на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 240 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 28.03.2023

ВСУ потеряли до 240 военных и наемников на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 240 украинских военных и наёмников на донецком направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 240 украинских военных и наёмников на донецком направлении, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск потери противника за сутки составили до 240 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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