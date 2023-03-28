https://ria.ru/20230328/vstrecha-1861232421.html

Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"

Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 28.03.2023

Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, начал беседу с обсуждения положения дел "АвтоВАЗа". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:57

2023-03-28T13:57

2023-03-28T14:02

автоваз

самарская область

дмитрий азаров

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, начал беседу с обсуждения положения дел "АвтоВАЗа"."Начну с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя "АвтоВАЗ" чувствует?" - поинтересовался президент, отметив, что есть и другие вопросы, требующие внимания.

https://ria.ru/20230316/lada-1858339670.html

самарская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

автоваз, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин