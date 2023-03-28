https://ria.ru/20230328/vstrecha-1861232421.html
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 28.03.2023
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, начал беседу с обсуждения положения дел "АвтоВАЗа". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:57
2023-03-28T13:57
2023-03-28T14:02
автоваз
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, начал беседу с обсуждения положения дел "АвтоВАЗа"."Начну с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя "АвтоВАЗ" чувствует?" - поинтересовался президент, отметив, что есть и другие вопросы, требующие внимания.
https://ria.ru/20230316/lada-1858339670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин
АвтоВАЗ, Самарская область, Дмитрий Азаров, Владимир Путин
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить дела "АвтоВАЗа"