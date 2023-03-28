Рейтинг@Mail.ru
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 28.03.2023 (обновлено: 14:02 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/vstrecha-1861232421.html
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 28.03.2023
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, начал беседу с обсуждения положения дел "АвтоВАЗа". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:57
2023-03-28T14:02
автоваз
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, начал беседу с обсуждения положения дел "АвтоВАЗа"."Начну с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя "АвтоВАЗ" чувствует?" - поинтересовался президент, отметив, что есть и другие вопросы, требующие внимания.
https://ria.ru/20230316/lada-1858339670.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
автоваз, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин
АвтоВАЗ, Самарская область, Дмитрий Азаров, Владимир Путин
Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить "АвтоВАЗ"

Путин на встрече с самарским губернатором предложил обсудить дела "АвтоВАЗа"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, начал беседу с обсуждения положения дел "АвтоВАЗа".
"Начну с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя "АвтоВАЗ" чувствует?" - поинтересовался президент, отметив, что есть и другие вопросы, требующие внимания.
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
"АвтоВАЗ" ведет переговоры с Ираном по поставкам автомобилей Lada
16 марта, 15:34
 
АвтоВАЗСамарская областьДмитрий АзаровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала