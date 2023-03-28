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Бесплатные земельные участки передали в пользование врачей в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
16:52 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vrachi-1861304521.html
Бесплатные земельные участки передали в пользование врачей в Подмосковье
Бесплатные земельные участки передали в пользование врачей в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
Бесплатные земельные участки передали в пользование врачей в Подмосковье
С начала 2023 года министерство имущественных отношений Подмосковья передало в пользование медикам уже свыше 200 участков в рамках программы "Земля врачам"... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:52
2023-03-28T16:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.С начала 2023 года министерство имущественных отношений Подмосковья передало в пользование медикам уже свыше 200 участков в рамках программы "Земля врачам". Территории пошли под строительство домов. Соответствующая мера поддержки реализуется по поручению губернатор региона Андрея Воробьева, сообщил телеканал "360"."С момента действия госпрограммы „Земля врачам“ землевладельцами стали уже 1,8 тысячи специалистов", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Землю предоставляют в течение 15 рабочих дней с момента регистрации договора в Росреестре. Спустя 5 лет пользования территорией медики имеют право оформить ее в собственность.Такой услугой воспользовалась семья Лелековых из округа Орехово-Зуево. Анатолий Викторович – анестезиолог-реаниматолог, а его супруга Ирина Александровна – педиатр."Рядом работа, школа, детский сад, парк – все, что нужно для семейной жизни. Осталось дело за большим домом, и его мы обязательно построим", – рассказала пара.Для получения меры поддержки достаточно обратиться в местную администрацию или найти участок на публичной кадастровой карте и подать заявление через портал "Госуслуги".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Бесплатные земельные участки передали в пользование врачей в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.С начала 2023 года министерство имущественных отношений Подмосковья передало в пользование медикам уже свыше 200 участков в рамках программы "Земля врачам". Территории пошли под строительство домов. Соответствующая мера поддержки реализуется по поручению губернатор региона Андрея Воробьева, сообщил телеканал "360".
"С момента действия госпрограммы „Земля врачам“ землевладельцами стали уже 1,8 тысячи специалистов", – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Землю предоставляют в течение 15 рабочих дней с момента регистрации договора в Росреестре. Спустя 5 лет пользования территорией медики имеют право оформить ее в собственность.
Такой услугой воспользовалась семья Лелековых из округа Орехово-Зуево. Анатолий Викторович – анестезиолог-реаниматолог, а его супруга Ирина Александровна – педиатр.
"Рядом работа, школа, детский сад, парк – все, что нужно для семейной жизни. Осталось дело за большим домом, и его мы обязательно построим", – рассказала пара.
Для получения меры поддержки достаточно обратиться в местную администрацию или найти участок на публичной кадастровой карте и подать заявление через портал "Госуслуги".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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