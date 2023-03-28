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В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот - РИА Новости, 28.03.2023
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10:06 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vorota-1861140386.html
В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот
В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот - РИА Новости, 28.03.2023
В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Татарстане после падения футбольных ворот на 13-летнего подростка, сообщает региональное управление... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:06
2023-03-28T10:06
происшествия
лаишевский район
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ/МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Татарстане после падения футбольных ворот на 13-летнего подростка, сообщает региональное управление СК РФ во вторник.По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в понедельник днем в молодежном лагере "Волга" в Лаишевском районе республики. С травмами головы и тела мальчика доставили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы.По предварительной информации следствия, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и другие травмы.Как говорится в Telegram-канале СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе следствия по этому делу.
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лаишевский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, лаишевский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Лаишевский район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот

Дело возбудили в Татарстане после падения футбольных ворот в лагере на 13-летнего мальчика

© Fotolia / PixavrilФутбольные ворота
Футбольные ворота - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Fotolia / Pixavril
Футбольные ворота. Архивное фото
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КАЗАНЬ/МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Татарстане после падения футбольных ворот на 13-летнего подростка, сообщает региональное управление СК РФ во вторник.
По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в понедельник днем в молодежном лагере "Волга" в Лаишевском районе республики. С травмами головы и тела мальчика доставили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы.
«
"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе.
По предварительной информации следствия, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и другие травмы.
Как говорится в Telegram-канале СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе следствия по этому делу.
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ПроисшествияЛаишевский районРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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