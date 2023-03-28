https://ria.ru/20230328/vorota-1861140386.html

В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот

В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот - РИА Новости, 28.03.2023

В Татарстане ребенок получил травмы после падения футбольных ворот

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Татарстане после падения футбольных ворот на 13-летнего подростка, сообщает региональное управление... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:06

2023-03-28T10:06

2023-03-28T10:06

происшествия

лаишевский район

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ/МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Татарстане после падения футбольных ворот на 13-летнего подростка, сообщает региональное управление СК РФ во вторник.По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в понедельник днем в молодежном лагере "Волга" в Лаишевском районе республики. С травмами головы и тела мальчика доставили в реанимацию Детской республиканской клинической больницы.По предварительной информации следствия, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и другие травмы.Как говорится в Telegram-канале СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе следствия по этому делу.

https://ria.ru/20230311/rebenok-1857231370.html

лаишевский район

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лаишевский район, республика татарстан (татарстан)