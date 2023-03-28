https://ria.ru/20230328/vertolet-1861104807.html
Владелец рухнувшего на Сахалине вертолета работал без разрешения
Владелец рухнувшего на Сахалине вертолета работал без разрешения - РИА Новости, 28.03.2023
Владелец рухнувшего на Сахалине вертолета работал без разрешения
Предприниматель, вертолет которого потерпел крушение на Сахалине с туристами из Хабаровска на борту, не имел разрешения на выполнение коммерческих воздушных... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:15
2023-03-28T03:15
2023-03-28T03:16
происшествия
хабаровск
сахалин
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
межгосударственный авиационный комитет
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Предприниматель, вертолет которого потерпел крушение на Сахалине с туристами из Хабаровска на борту, не имел разрешения на выполнение коммерческих воздушных перевозок, информирует во вторник Дальневосточная транспортная прокуратура. "Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал прогулочный полет граждан на вертолете, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, проверка по факту падения вертолета завершена. В отношении предпринимателя транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований"). Постановление находится в региональном управлении Роспотребнадзора на рассмотрении. Также прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной деятельности предпринимателя по оказанию коммерческих услуг перевозки пассажиров с использованием воздушных судов, запрете выполнения коммерческих полетов без соответствующего сертификата эксплуатанта и размещения рекламы этих услуг. Иск находится на рассмотрении. Расследование обстоятельств и причин крушения вертолета Межгосударственным авиационным комитетом еще не завершено. По представлению прокурора из интернета удалена реклама, предлагающая платные прогулочные полеты на вертолетах предпринимателя. Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска 17 февраля. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчину-пассажира госпитализировали, позже его прооперировали хирурги областной клинической больницы. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривало две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования. По информации местных СМИ, командир вертолета Дмитрий Пятаев взял на борт семейную пару Дарью и Андрея Мартыненко из Хабаровска. Супруги не взяли в полет 4-летнего сына, оставили его в местной гостинице, затем ребенка забрали родственники в Хабаровске.
https://ria.ru/20230218/sakhalin-1852818347.html
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происшествия, хабаровск, сахалин, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Хабаровск, Сахалин, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Межгосударственный авиационный комитет
Владелец рухнувшего на Сахалине вертолета работал без разрешения
Прокуратура: владелец рухнувшего на Сахалине вертолета работал без разрешения
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мар – РИА Новости. Предприниматель, вертолет которого потерпел крушение на Сахалине с туристами из Хабаровска на борту, не имел разрешения на выполнение коммерческих воздушных перевозок, информирует во вторник Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал прогулочный полет граждан на вертолете, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок", - говорится в сообщении ведомства.
Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали
По информации пресс-службы, проверка по факту падения вертолета завершена. В отношении предпринимателя транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ
("Оказание населению услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований"). Постановление находится в региональном управлении Роспотребнадзора
на рассмотрении.
Также прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной деятельности предпринимателя по оказанию коммерческих услуг перевозки пассажиров с использованием воздушных судов, запрете выполнения коммерческих полетов без соответствующего сертификата эксплуатанта и размещения рекламы этих услуг. Иск находится на рассмотрении.
Расследование обстоятельств и причин крушения вертолета Межгосударственным авиационным комитетом
еще не завершено. По представлению прокурора из интернета удалена реклама, предлагающая платные прогулочные полеты на вертолетах предпринимателя.
Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска
17 февраля. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчину-пассажира госпитализировали, позже его прооперировали хирурги областной клинической больницы. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривало две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования.
По информации местных СМИ, командир вертолета Дмитрий Пятаев взял на борт семейную пару Дарью и Андрея Мартыненко из Хабаровска. Супруги не взяли в полет 4-летнего сына, оставили его в местной гостинице, затем ребенка забрали родственники в Хабаровске.
После жесткой посадки вертолета в Мурманской области завели уголовное дело