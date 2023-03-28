https://ria.ru/20230328/vagony-1861340649.html

В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов

В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов - РИА Новости, 28.03.2023

В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов

Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает Приволжская транспортная... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:33

2023-03-28T18:33

2023-03-28T18:33

происшествия

россия

республика татарстан (татарстан)

железная дорога

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КАЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 28 марта на станции Соболеково при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов-цистерн с метанолом. В результате происшествия опрокидывания цистерн не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте схода работает восстановительная бригада. Задержек движения поездов не допущено. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Камская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта. Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230306/poezd-1856140380.html

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852598412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), железная дорога