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В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов - РИА Новости, 28.03.2023
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18:33 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vagony-1861340649.html
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов - РИА Новости, 28.03.2023
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов
Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает Приволжская транспортная... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:33
2023-03-28T18:33
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
железная дорога
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КАЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 28 марта на станции Соболеково при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов-цистерн с метанолом. В результате происшествия опрокидывания цистерн не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте схода работает восстановительная бригада. Задержек движения поездов не допущено. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Камская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта. Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), железная дорога
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Железная дорога
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов

Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура Место схода двух вагонов-цистерн с метанолом на станции Соболеково в Нижнекамском районе Республики Татарстан
Место схода двух вагонов-цистерн с метанолом на станции Соболеково в Нижнекамском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
Место схода двух вагонов-цистерн с метанолом на станции Соболеково в Нижнекамском районе Республики Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 28 марта на станции Соболеково при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов-цистерн с метанолом. В результате происшествия опрокидывания цистерн не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Камская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.
Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Железная дорога
 
 
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