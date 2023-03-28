https://ria.ru/20230328/vagony-1861340649.html
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов - РИА Новости, 28.03.2023
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов
Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает Приволжская транспортная... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:33
2023-03-28T18:33
2023-03-28T18:33
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
железная дорога
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КАЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости. Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 28 марта на станции Соболеково при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов-цистерн с метанолом. В результате происшествия опрокидывания цистерн не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте схода работает восстановительная бригада. Задержек движения поездов не допущено. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Камская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта. Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230306/poezd-1856140380.html
https://ria.ru/20230217/pozhar-1852598412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), железная дорога
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Железная дорога
В Татарстане вагоны с метанолом сошли с рельсов
Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане
КАЗАНЬ, 28 мар – РИА Новости.
Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов на станции Соболеково в Татарстане, опрокидывания цистерн не произошло, сообщает
Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 28 марта на станции Соболеково при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов-цистерн с метанолом. В результате происшествия опрокидывания цистерн не произошло, транспортная инфраструктура не повреждена. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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На месте схода работает восстановительная бригада. Задержек движения поездов не допущено. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Камская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта.
Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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