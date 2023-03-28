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Вице-премьер Украины пригрозила россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО
Вице-премьер Украины пригрозила россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО - РИА Новости, 28.03.2023
Вице-премьер Украины пригрозила россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО
Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале пригрозила гражданам России, взявшим в свои семьи сирот, эвакуированных из зоны боевых действий. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T23:25
2023-03-28T23:25
2023-03-28T23:44
украина
московская область (подмосковье)
ирина верещук
в мире
международный уголовный суд
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале пригрозила гражданам России, взявшим в свои семьи сирот, эвакуированных из зоны боевых действий. "В очередной раз напоминаю всем российским "приемным родителям" и "опекунам": вам рано или поздно придется отвечать... Ваши личности не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов", — написала она.Чиновница также опубликовала несколько имен, как она утверждает, жителей Московской области, взявших под опеку детей, эвакуированных из зоны спецоперации.В середине марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову из-за якобы "незаконного вывоза детей" с Украины.Как заявила сама Львова-Белова, сейчас 56 украинских детей ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае. Она особо подчеркнула, что все несовершеннолетние находятся на юге России с согласия их родителей, граждан Украины, которые вместе с сопровождающими отправили их подальше от боевых действий.Омбудсмен также обратила внимание, что с октября прошлого года российские власти последовательно оказывают содействие в воссоединении детей с родными вне зависимости от их местоположения — на Украине, в России или других странах.
https://ria.ru/20230318/siroty-1858842645.html
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украина, московская область (подмосковье), ирина верещук, в мире, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова
Украина, Московская область (Подмосковье), Ирина Верещук, В мире, Международный уголовный суд, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Вице-премьер Украины пригрозила россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО
Вице-премьер Украины Верещук публично пригрозила россиянам, усыновившим сирот из зоны СВО
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале пригрозила гражданам России, взявшим в свои семьи сирот, эвакуированных из зоны боевых действий.
"В очередной раз напоминаю всем российским "приемным родителям" и "опекунам": вам рано или поздно придется отвечать... Ваши личности не являются большим секретом ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов", — написала она.
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Чиновница также опубликовала несколько имен, как она утверждает, жителей Московской области
, взявших под опеку детей, эвакуированных из зоны спецоперации.
В середине марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина
и детского омбудсмена Марию Львову-Белову из-за якобы "незаконного вывоза детей" с Украины.
Как заявила сама Львова-Белова, сейчас 56 украинских детей ждут воссоединения с семьями в Крыму и Краснодарском крае. Она особо подчеркнула, что все несовершеннолетние находятся на юге России с согласия их родителей, граждан Украины, которые вместе с сопровождающими отправили их подальше от боевых действий.
Омбудсмен также обратила внимание, что с октября прошлого года российские власти последовательно оказывают содействие в воссоединении детей с родными вне зависимости от их местоположения — на Украине, в России или других странах.
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