https://ria.ru/20230328/upts-1861354572.html

В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре

В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 28.03.2023

В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре

Митрополит Германский и Центральноевропейский Антиохийской православной церкви Исаак (Баракат) призвал всех, от кого это зависит, принять меры к сохранению... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:16

2023-03-28T19:16

2023-03-28T19:16

религия

европа

украина

антониу гутерриш

грузия

франциск (хорхе марио бергольо)

московский патриархат

антиохийская православная церковь

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Митрополит Германский и Центральноевропейский Антиохийской православной церкви Исаак (Баракат) призвал всех, от кого это зависит, принять меры к сохранению присутствия монашества канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре. Печерский монастырь, отметил митрополит, в Средние века был центром православия и поныне имеет большое значение для православных христиан. "Он призвал всех, от кого это зависит, помочь тому, чтобы духовенство и монахи и далее могли вести свою духовную жизнь в Киево-Печерской лавре. Иерарх Антиохийского патриархата также попросил "братьев из православных Церквей-Сестер вознести свои молитвы" об этом", - заявил митрополит, обращение которого приводит сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Духовенство и монахи прилагают большие усилия для того, чтобы содержать монастырь в порядке, усердно трудятся ради этого. Поэтому весьма прискорбно, что у Украинской православной церкви отобрали разрешение служить в этом святом месте… Пусть светильники молитвы и впредь сияют в Киево-Печерской лавре, а верующие беспрепятственно приходят туда для участия в таинствах и почитания святых печерских угодников. Мы молимся и надеемся, что это решение с Божьей помощью будет отменено с согласия участвующих сторон", - говорится в сообщении сайта ОВЦС. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть лавру. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Римский Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, "помочь ослабить напряженность" и "создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения", и Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) который призвал мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявил голодовку с 27 марта, протестуя против гонений.

https://ria.ru/20230328/goneniya-1861334438.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

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европа, украина, антониу гутерриш, грузия, франциск (хорхе марио бергольо), московский патриархат, антиохийская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), ситуация вокруг упц