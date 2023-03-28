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В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
19:16 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/upts-1861354572.html
В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре
В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 28.03.2023
В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре
Митрополит Германский и Центральноевропейский Антиохийской православной церкви Исаак (Баракат) призвал всех, от кого это зависит, принять меры к сохранению... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:16
2023-03-28T19:16
религия
европа
украина
антониу гутерриш
грузия
франциск (хорхе марио бергольо)
московский патриархат
антиохийская православная церковь
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Митрополит Германский и Центральноевропейский Антиохийской православной церкви Исаак (Баракат) призвал всех, от кого это зависит, принять меры к сохранению присутствия монашества канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре. Печерский монастырь, отметил митрополит, в Средние века был центром православия и поныне имеет большое значение для православных христиан. "Он призвал всех, от кого это зависит, помочь тому, чтобы духовенство и монахи и далее могли вести свою духовную жизнь в Киево-Печерской лавре. Иерарх Антиохийского патриархата также попросил "братьев из православных Церквей-Сестер вознести свои молитвы" об этом", - заявил митрополит, обращение которого приводит сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Духовенство и монахи прилагают большие усилия для того, чтобы содержать монастырь в порядке, усердно трудятся ради этого. Поэтому весьма прискорбно, что у Украинской православной церкви отобрали разрешение служить в этом святом месте… Пусть светильники молитвы и впредь сияют в Киево-Печерской лавре, а верующие беспрепятственно приходят туда для участия в таинствах и почитания святых печерских угодников. Мы молимся и надеемся, что это решение с Божьей помощью будет отменено с согласия участвующих сторон", - говорится в сообщении сайта ОВЦС. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть лавру. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Римский Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, "помочь ослабить напряженность" и "создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения", и Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) который призвал мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявил голодовку с 27 марта, протестуя против гонений.
https://ria.ru/20230328/goneniya-1861334438.html
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европа, украина, антониу гутерриш, грузия, франциск (хорхе марио бергольо), московский патриархат, антиохийская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, иоанн x (патриарх антиохийский и всего востока), ситуация вокруг упц
Религия, Европа, Украина, Антониу Гутерриш, Грузия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Московский Патриархат, Антиохийская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Иоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока), Ситуация вокруг УПЦ
В Антиохийской церкви призвали оставить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре

Иерарх Антиохийской церкви в Европе призвал сохранить монахов УПЦ в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Митрополит Германский и Центральноевропейский Антиохийской православной церкви Исаак (Баракат) призвал всех, от кого это зависит, принять меры к сохранению присутствия монашества канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре.
Печерский монастырь, отметил митрополит, в Средние века был центром православия и поныне имеет большое значение для православных христиан. "Он призвал всех, от кого это зависит, помочь тому, чтобы духовенство и монахи и далее могли вести свою духовную жизнь в Киево-Печерской лавре. Иерарх Антиохийского патриархата также попросил "братьев из православных Церквей-Сестер вознести свои молитвы" об этом", - заявил митрополит, обращение которого приводит сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Вчера, 18:17
"Духовенство и монахи прилагают большие усилия для того, чтобы содержать монастырь в порядке, усердно трудятся ради этого. Поэтому весьма прискорбно, что у Украинской православной церкви отобрали разрешение служить в этом святом месте… Пусть светильники молитвы и впредь сияют в Киево-Печерской лавре, а верующие беспрепятственно приходят туда для участия в таинствах и почитания святых печерских угодников. Мы молимся и надеемся, что это решение с Божьей помощью будет отменено с согласия участвующих сторон", - говорится в сообщении сайта ОВЦС.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть лавру. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Римский Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, "помочь ослабить напряженность" и "создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения", и Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) который призвал мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине.
Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Иерусалимской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявил голодовку с 27 марта, протестуя против гонений.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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РелигияЕвропаУкраинаАнтониу ГутерришГрузияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Московский ПатриархатАнтиохийская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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