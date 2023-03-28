Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии
Митрополит УПЦ обратился к Зеленскому с просьбой не выселять студентов духовной академии
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинкой православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять студентов и преподавателей из Киевской духовной академии.
Ранее ректор учреждения архиепископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) заявил, что Киевская духовная академия и семинария может прекратить существование в случае изгнания из Киево-Печерской лавры.
"Осознавая все негативные последствия действий министерства культуры и информационной политики в отношении лавры и Киевской духовной академии, которые повлияют не только на украинское духовное образование, но и на восприятие Украины, как цивилизованной и демократической страны, учебный комитет при Священном синоде Украинской православной церкви обращается с просьбой не допустить выселения сотен студентов и преподавателей из их академического дома, который отстраивался и обустраивался за счет и трудами меценатов академии", - говорится в опубликованном на сайте УПЦ обращении.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.