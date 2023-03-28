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Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
13:51 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/upts-1861231666.html
Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии
Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии - РИА Новости, 28.03.2023
Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии
Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинкой православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) обратился к... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:51
2023-03-28T13:51
религия
украина
владимир зеленский
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинкой православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять студентов и преподавателей из Киевской духовной академии. Ранее ректор учреждения архиепископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) заявил, что Киевская духовная академия и семинария может прекратить существование в случае изгнания из Киево-Печерской лавры. "Осознавая все негативные последствия действий министерства культуры и информационной политики в отношении лавры и Киевской духовной академии, которые повлияют не только на украинское духовное образование, но и на восприятие Украины, как цивилизованной и демократической страны, учебный комитет при Священном синоде Украинской православной церкви обращается с просьбой не допустить выселения сотен студентов и преподавателей из их академического дома, который отстраивался и обустраивался за счет и трудами меценатов академии", - говорится в опубликованном на сайте УПЦ обращении. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html
https://ria.ru/20230323/upts-1860185866.html
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украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии

Митрополит УПЦ обратился к Зеленскому с просьбой не выселять студентов духовной академии

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинкой православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять студентов и преподавателей из Киевской духовной академии.
Ранее ректор учреждения архиепископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) заявил, что Киевская духовная академия и семинария может прекратить существование в случае изгнания из Киево-Печерской лавры.
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"Осознавая все негативные последствия действий министерства культуры и информационной политики в отношении лавры и Киевской духовной академии, которые повлияют не только на украинское духовное образование, но и на восприятие Украины, как цивилизованной и демократической страны, учебный комитет при Священном синоде Украинской православной церкви обращается с просьбой не допустить выселения сотен студентов и преподавателей из их академического дома, который отстраивался и обустраивался за счет и трудами меценатов академии", - говорится в опубликованном на сайте УПЦ обращении.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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