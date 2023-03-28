https://ria.ru/20230328/upts-1861231666.html

Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии

Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии - РИА Новости, 28.03.2023

Митрополит УПЦ попросил Зеленского не выселять студентов духовной академии

Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинкой православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) обратился к... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:51

2023-03-28T13:51

2023-03-28T13:51

религия

украина

владимир зеленский

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинкой православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять студентов и преподавателей из Киевской духовной академии. Ранее ректор учреждения архиепископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) заявил, что Киевская духовная академия и семинария может прекратить существование в случае изгнания из Киево-Печерской лавры. "Осознавая все негативные последствия действий министерства культуры и информационной политики в отношении лавры и Киевской духовной академии, которые повлияют не только на украинское духовное образование, но и на восприятие Украины, как цивилизованной и демократической страны, учебный комитет при Священном синоде Украинской православной церкви обращается с просьбой не допустить выселения сотен студентов и преподавателей из их академического дома, который отстраивался и обустраивался за счет и трудами меценатов академии", - говорится в опубликованном на сайте УПЦ обращении. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.

https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html

https://ria.ru/20230323/upts-1860185866.html

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