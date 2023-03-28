https://ria.ru/20230328/ukraina-1861297030.html

На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции

На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции - РИА Новости, 28.03.2023

На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции

Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:29

2023-03-28T16:29

2023-03-28T16:29

специальная военная операция на украине

экономика

украина

нацбанк украины

совет национальной безопасности и обороны украины

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), сообщает издание "Страна.ua". Отмечается, что банки не имеют право пользоваться этими денежными средствами для активных операций. Например, выдавать за их счет любые кредиты либо покупать любые ценные бумаги, даже государственные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) или депозитные сертификаты Нацбанка, средства должны без движения лежать на счете. Как сообщает издание, это деньги частных лиц или бизнеса, которые по любой причине оказались под санкциями Украины и были заблокированы на счете. Обязанностью любого отечественного банка всегда была заморозка таких средств, и закрытие к ним доступа владельцу. Однако до этого они имели возможность свободно пользоваться этими ресурсами для своих операций. Теперь же это официально запрещено. Владимир Зеленский в феврале подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".

https://ria.ru/20230309/aktivy-1856838965.html

https://ria.ru/20230325/aktivy-1860615417.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, нацбанк украины, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции, санкции в отношении россии