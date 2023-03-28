Рейтинг@Mail.ru
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861297030.html
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции - РИА Новости, 28.03.2023
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции
Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:29
2023-03-28T16:29
специальная военная операция на украине
экономика
украина
нацбанк украины
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/83/1562258308_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_7b4921eabe7fe1ecda17604a3e6f3aaa.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), сообщает издание "Страна.ua". Отмечается, что банки не имеют право пользоваться этими денежными средствами для активных операций. Например, выдавать за их счет любые кредиты либо покупать любые ценные бумаги, даже государственные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) или депозитные сертификаты Нацбанка, средства должны без движения лежать на счете. Как сообщает издание, это деньги частных лиц или бизнеса, которые по любой причине оказались под санкциями Украины и были заблокированы на счете. Обязанностью любого отечественного банка всегда была заморозка таких средств, и закрытие к ним доступа владельцу. Однако до этого они имели возможность свободно пользоваться этими ресурсами для своих операций. Теперь же это официально запрещено. Владимир Зеленский в феврале подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".
https://ria.ru/20230309/aktivy-1856838965.html
https://ria.ru/20230325/aktivy-1860615417.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/83/1562258308_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_618c237204d4ed235cff666b9f0a8719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, нацбанк украины, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Нацбанк Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции, Санкции в отношении России
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции

"Страна.ua": НБУ запретил украинским банкам пользоваться деньгами попавших под санкции лиц

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНациональный Банк Украины в Киеве
Национальный Банк Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Национальный Банк Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), сообщает издание "Страна.ua".
«
"Украинским банкам запретили пользоваться замороженными деньгами лиц, попавших под санкции СНБО. НБУ ввел соответствующий запрет. Согласно документу, банки имеют право хранить подсанкционные средства только в двух местах: либо на корреспондентском счете в НБУ, либо на корсчете в другом банке", - говорится в сообщении издания.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
США и их союзники заморозили активы россиян на 58 миллиардов долларов
9 марта, 17:59
Отмечается, что банки не имеют право пользоваться этими денежными средствами для активных операций. Например, выдавать за их счет любые кредиты либо покупать любые ценные бумаги, даже государственные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) или депозитные сертификаты Нацбанка, средства должны без движения лежать на счете.
Как сообщает издание, это деньги частных лиц или бизнеса, которые по любой причине оказались под санкциями Украины и были заблокированы на счете. Обязанностью любого отечественного банка всегда была заморозка таких средств, и закрытие к ним доступа владельцу. Однако до этого они имели возможность свободно пользоваться этими ресурсами для своих операций. Теперь же это официально запрещено.
«
"В Национальном банке объяснили новое изменение ужесточением подхода. Государство должно иметь возможность в любой момент изъять в пользу госбюджета заблокированные подсанкционные средства. Потому банки всегда должны быть наготове – иметь возможность отдать эти деньги по первому требованию властей", - подчеркнули в издании, ссылаясь на собственные источники.
Владимир Зеленский в феврале подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
"Есть опасения": в США боятся нанести удар по России
25 марта, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаНацбанк УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала