https://ria.ru/20230328/ukraina-1861297030.html
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции - РИА Новости, 28.03.2023
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции
Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:29
2023-03-28T16:29
2023-03-28T16:29
специальная военная операция на украине
экономика
украина
нацбанк украины
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), сообщает издание "Страна.ua". Отмечается, что банки не имеют право пользоваться этими денежными средствами для активных операций. Например, выдавать за их счет любые кредиты либо покупать любые ценные бумаги, даже государственные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) или депозитные сертификаты Нацбанка, средства должны без движения лежать на счете. Как сообщает издание, это деньги частных лиц или бизнеса, которые по любой причине оказались под санкциями Украины и были заблокированы на счете. Обязанностью любого отечественного банка всегда была заморозка таких средств, и закрытие к ним доступа владельцу. Однако до этого они имели возможность свободно пользоваться этими ресурсами для своих операций. Теперь же это официально запрещено. Владимир Зеленский в феврале подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".
https://ria.ru/20230309/aktivy-1856838965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, нацбанк украины, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Нацбанк Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции, Санкции в отношении России
На Украине банкам запретили пользоваться деньгами лиц, попавших под санкции
"Страна.ua": НБУ запретил украинским банкам пользоваться деньгами попавших под санкции лиц
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Национальный банк Украины (НБУ) запретил финансовым учреждениям использовать для активных операций средства с замороженных счетов лиц, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), сообщает издание "Страна.ua
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"Украинским банкам запретили пользоваться замороженными деньгами лиц, попавших под санкции СНБО. НБУ ввел соответствующий запрет. Согласно документу, банки имеют право хранить подсанкционные средства только в двух местах: либо на корреспондентском счете в НБУ, либо на корсчете в другом банке", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что банки не имеют право пользоваться этими денежными средствами для активных операций. Например, выдавать за их счет любые кредиты либо покупать любые ценные бумаги, даже государственные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) или депозитные сертификаты Нацбанка, средства должны без движения лежать на счете.
Как сообщает издание, это деньги частных лиц или бизнеса, которые по любой причине оказались под санкциями Украины и были заблокированы на счете. Обязанностью любого отечественного банка всегда была заморозка таких средств, и закрытие к ним доступа владельцу. Однако до этого они имели возможность свободно пользоваться этими ресурсами для своих операций. Теперь же это официально запрещено.
«
"В Национальном банке объяснили новое изменение ужесточением подхода. Государство должно иметь возможность в любой момент изъять в пользу госбюджета заблокированные подсанкционные средства. Потому банки всегда должны быть наготове – иметь возможность отдать эти деньги по первому требованию властей", - подчеркнули в издании, ссылаясь на собственные источники.
Владимир Зеленский в феврале подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка".
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