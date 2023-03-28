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Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:11 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/uchastki-1861235387.html
Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году
Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023
Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году
Более 200 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки по программе "Земля врачам" с начала текущего года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:11
2023-03-28T14:11
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 200 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки по программе "Земля врачам" с начала текущего года, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Подмосковья.Программа "Земля врачам" действует в 31 муниципалитете региона и призвана закрепить врачей дефицитных специальностей на территориях с нехваткой медицинских кадров.В нем добавляется, что врачи получают земельные участки в течение 15 рабочих дней с регистрацией договора в Росреестре и возможностью строительства жилого дома. По истечении пяти лет медики могут оформить участок в собственность бесплатно.
https://ria.ru/20230328/kompensatsiya-1861210885.html
московская область (подмосковье)
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жилье, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗемельные участки
Земельные участки - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Земельные участки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 200 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки по программе "Земля врачам" с начала текущего года, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Подмосковья.
Программа "Земля врачам" действует в 31 муниципалитете региона и призвана закрепить врачей дефицитных специальностей на территориях с нехваткой медицинских кадров.
«
"С начала этого года предоставлено уже более 200 земельных участков. Всего же с момента действия госпрограммы "Земля врачам" в Подмосковье стали землевладельцами 1,8 тысячи врачей", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
В нем добавляется, что врачи получают земельные участки в течение 15 рабочих дней с регистрацией договора в Росреестре и возможностью строительства жилого дома. По истечении пяти лет медики могут оформить участок в собственность бесплатно.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья
Вчера, 13:00
 
Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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