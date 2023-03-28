https://ria.ru/20230328/uchastki-1861235387.html
Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году
Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023
Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году
Более 200 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки по программе "Земля врачам" с начала текущего года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:11
2023-03-28T14:11
2023-03-28T14:11
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40846/93/408469371_0:144:3068:1870_1920x0_80_0_0_48151e254a5d431f7f5d26a32fdd827c.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 200 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки по программе "Земля врачам" с начала текущего года, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Подмосковья.Программа "Земля врачам" действует в 31 муниципалитете региона и призвана закрепить врачей дефицитных специальностей на территориях с нехваткой медицинских кадров.В нем добавляется, что врачи получают земельные участки в течение 15 рабочих дней с регистрацией договора в Росреестре и возможностью строительства жилого дома. По истечении пяти лет медики могут оформить участок в собственность бесплатно.
https://ria.ru/20230328/kompensatsiya-1861210885.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40846/93/408469371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_816bfa5e62fb1f7c701eac2c5291b1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)