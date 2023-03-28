https://ria.ru/20230328/uchastki-1861235387.html

Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году

Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023

Более 200 врачей Подмосковья получили бесплатную землю в 2023 году

Более 200 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки по программе "Земля врачам" с начала текущего года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:11

2023-03-28T14:11

2023-03-28T14:11

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 200 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки по программе "Земля врачам" с начала текущего года, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Подмосковья.Программа "Земля врачам" действует в 31 муниципалитете региона и призвана закрепить врачей дефицитных специальностей на территориях с нехваткой медицинских кадров.В нем добавляется, что врачи получают земельные участки в течение 15 рабочих дней с регистрацией договора в Росреестре и возможностью строительства жилого дома. По истечении пяти лет медики могут оформить участок в собственность бесплатно.

https://ria.ru/20230328/kompensatsiya-1861210885.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)