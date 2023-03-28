https://ria.ru/20230328/ubiystvo-1861193981.html
В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену
В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену - РИА Новости, 28.03.2023
В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену
Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве экс-супруги в Мурманской области, по версии правоохранителей, он жестоко расправился с ней... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:24
2023-03-28T12:24
2023-03-28T12:24
происшествия
кировск
россия
апатиты
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве экс-супруги в Мурманской области, по версии правоохранителей, он жестоко расправился с ней из-за личных конфликтов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как рассказала Волк, все произошло в минувшее воскресенье в Кировске: неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в идущую женщину, после чего загрузил ее в свою автомашину и скрылся. "Спустя несколько часов автомобиль, по приметам схожий с транспортным средством злоумышленника, заметили сотрудники Госавтоинспекции на заправочной станции города Апатиты. Находившийся за рулем водитель доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный является бывшим мужем погибшей женщины. У нее осталось четверо детей. При этом мотивом для совершения преступления могли послужить личные неприязненные отношения", - сказала она. Волк отметила, что тело женщины нашли на следующий день на одной из промышленных площадок города Кировска. У погибшей было множество огнестрельных ранений. Кроме того, было изъято и предполагаемое орудие убийства - "предмет, конструктивно схожий с ружьем". "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 2 статьи 126 УК РФ. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - подытожила Волк.
https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кировск, россия, апатиты
Происшествия, Кировск, Россия, Апатиты
В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену
Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве экс-супруги в Кировске
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве экс-супруги в Мурманской области, по версии правоохранителей, он жестоко расправился с ней из-за личных конфликтов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как рассказала Волк, все произошло в минувшее воскресенье в Кировске: неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в идущую женщину, после чего загрузил ее в свою автомашину и скрылся.
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"Спустя несколько часов автомобиль, по приметам схожий с транспортным средством злоумышленника, заметили сотрудники Госавтоинспекции на заправочной станции города Апатиты
. Находившийся за рулем водитель доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный является бывшим мужем погибшей женщины. У нее осталось четверо детей. При этом мотивом для совершения преступления могли послужить личные неприязненные отношения", - сказала она.
Волк отметила, что тело женщины нашли на следующий день на одной из промышленных площадок города Кировска. У погибшей было множество огнестрельных ранений. Кроме того, было изъято и предполагаемое орудие убийства - "предмет, конструктивно схожий с ружьем".
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 2 статьи 126 УК РФ. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - подытожила Волк.
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