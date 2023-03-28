https://ria.ru/20230328/ubiystvo-1861193981.html

В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену

В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену - РИА Новости, 28.03.2023

В Мурманской области задержали мужчину, который похитил и убил бывшую жену

Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве экс-супруги в Мурманской области, по версии правоохранителей, он жестоко расправился с ней... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:24

2023-03-28T12:24

2023-03-28T12:24

происшествия

кировск

россия

апатиты

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве экс-супруги в Мурманской области, по версии правоохранителей, он жестоко расправился с ней из-за личных конфликтов, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как рассказала Волк, все произошло в минувшее воскресенье в Кировске: неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в идущую женщину, после чего загрузил ее в свою автомашину и скрылся. "Спустя несколько часов автомобиль, по приметам схожий с транспортным средством злоумышленника, заметили сотрудники Госавтоинспекции на заправочной станции города Апатиты. Находившийся за рулем водитель доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный является бывшим мужем погибшей женщины. У нее осталось четверо детей. При этом мотивом для совершения преступления могли послужить личные неприязненные отношения", - сказала она. Волк отметила, что тело женщины нашли на следующий день на одной из промышленных площадок города Кировска. У погибшей было множество огнестрельных ранений. Кроме того, было изъято и предполагаемое орудие убийства - "предмет, конструктивно схожий с ружьем". "Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 2 статьи 126 УК РФ. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - подытожила Волк.

https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html

https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854596375.html

кировск

россия

апатиты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кировск, россия, апатиты