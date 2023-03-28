https://ria.ru/20230328/torgovlya-1861388605.html

Новак обсудил с Сийярто торговлю энергоносителями

Новак обсудил с Сийярто торговлю энергоносителями - РИА Новости, 28.03.2023

Новак обсудил с Сийярто торговлю энергоносителями

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей, говорится в сообщении РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:46

2023-03-28T21:46

2023-03-28T22:18

венгрия

россия

экономика

александр новак

петер сийярто

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей, говорится в сообщении российского кабмина."Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили взаимодействие в области торговли и поставок энергоносителей", - говорится в сообщении.Как отметил Новак, венгерское руководство прагматично подходит к вопросу выстраивания отношений с Россией и сохранения каналов взаимодействия, несмотря на "колоссальное давление, оказываемое со стороны Брюсселя и Вашингтона"."Венгрия остаётся, по сути, единственной из стран Евросоюза, твёрдо отстаивающей свои национальные интересы, включая суверенную позицию в диалоге с Москвой", – добавил вице-премьер.По данным правительства РФ, российско-венгерский товарооборот по итогам 2022 года увеличился на 80% и составил 10,8 миллиарда долларов, при этом российский экспорт вырос в 2,5 раза – до 9,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

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венгрия, россия, экономика, александр новак, петер сийярто