https://ria.ru/20230328/topinambur-1861224826.html
В Липецкой области намерены развивать производство топинамбура
В Липецкой области намерены развивать производство топинамбура - РИА Новости, 28.03.2023
В Липецкой области намерены развивать производство топинамбура
Аграрии Липецкой области планируют развивать производство топинамбура в промышленных масштабах, учитывая уникальность этой культуры по содержанию полезных... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:32
2023-03-28T13:32
2023-03-28T13:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
данков
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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области планируют развивать производство топинамбура в промышленных масштабах, учитывая уникальность этой культуры по содержанию полезных веществ, в частности, инулина, который в настоящее время завозится из других стран, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что количество инулина в клубнях топинамбура составляет от 10% до 25%. Поэтому он вполне может служить заменителем сахара для людей, больных диабетом. Также инулин используют в пищевых продуктах, кондитерских изделиях, выпечке, детском и диетическом питании, БАДах и даже в кормах для животных.Как сообщил Артамонов, в Данкове уже есть завод по переработке этой культуры. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 500 тонн клубней в сутки. По словам губернатора, подобных производств в стране пока еще нет.Также среди преимуществ топинамбура - благоприятное влияние на экологическую обстановку, так как он поглощает из воздуха в два раза больше углекислого газа, чем деревья. В выращивании топинамбур неприхотлив - не требует практически никакого ухода, легко переносит засуху, избыточную влагу и даже приполярный холод. Топинамбур подавляет сорняки и устойчив к большинству болезней и вредителей.По мнению Артамонова, развитие этого направления может стать существенным вкладом в импортозамещение, так как продукт сегодня очень востребован на рынке сельхозпродукции, а риски прекращения поставок довольно велики, поскольку более 2000 тонн инулина завозится из Европы.
https://ria.ru/20230320/sakhar-1859173484.html
липецкая область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, данков
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Данков
ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области планируют развивать производство топинамбура в промышленных масштабах, учитывая уникальность этой культуры по содержанию полезных веществ, в частности, инулина, который в настоящее время завозится из других стран, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что количество инулина в клубнях топинамбура составляет от 10% до 25%. Поэтому он вполне может служить заменителем сахара для людей, больных диабетом. Также инулин используют в пищевых продуктах, кондитерских изделиях, выпечке, детском и диетическом питании, БАДах и даже в кормах для животных.
Как сообщил Артамонов, в Данкове
уже есть завод по переработке этой культуры. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 500 тонн клубней в сутки. По словам губернатора, подобных производств в стране пока еще нет.
«
"Топинамбур как раз является такой культурой, которая позволит решить важные вопросы в части продовольственной безопасности, улучшения здоровья нации и повышения экспортного потенциала региона", – считает Игорь Артамонов.
Также среди преимуществ топинамбура - благоприятное влияние на экологическую обстановку, так как он поглощает из воздуха в два раза больше углекислого газа, чем деревья. В выращивании топинамбур неприхотлив - не требует практически никакого ухода, легко переносит засуху, избыточную влагу и даже приполярный холод. Топинамбур подавляет сорняки и устойчив к большинству болезней и вредителей.
По мнению Артамонова, развитие этого направления может стать существенным вкладом в импортозамещение, так как продукт сегодня очень востребован на рынке сельхозпродукции, а риски прекращения поставок довольно велики, поскольку более 2000 тонн инулина завозится из Европы
.
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара