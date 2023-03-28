https://ria.ru/20230328/topinambur-1861224826.html

В Липецкой области намерены развивать производство топинамбура

В Липецкой области намерены развивать производство топинамбура - РИА Новости, 28.03.2023

В Липецкой области намерены развивать производство топинамбура

Аграрии Липецкой области планируют развивать производство топинамбура в промышленных масштабах, учитывая уникальность этой культуры по содержанию полезных... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:32

2023-03-28T13:32

2023-03-28T13:32

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

данков

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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Аграрии Липецкой области планируют развивать производство топинамбура в промышленных масштабах, учитывая уникальность этой культуры по содержанию полезных веществ, в частности, инулина, который в настоящее время завозится из других стран, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что количество инулина в клубнях топинамбура составляет от 10% до 25%. Поэтому он вполне может служить заменителем сахара для людей, больных диабетом. Также инулин используют в пищевых продуктах, кондитерских изделиях, выпечке, детском и диетическом питании, БАДах и даже в кормах для животных.Как сообщил Артамонов, в Данкове уже есть завод по переработке этой культуры. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 500 тонн клубней в сутки. По словам губернатора, подобных производств в стране пока еще нет.Также среди преимуществ топинамбура - благоприятное влияние на экологическую обстановку, так как он поглощает из воздуха в два раза больше углекислого газа, чем деревья. В выращивании топинамбур неприхотлив - не требует практически никакого ухода, легко переносит засуху, избыточную влагу и даже приполярный холод. Топинамбур подавляет сорняки и устойчив к большинству болезней и вредителей.По мнению Артамонова, развитие этого направления может стать существенным вкладом в импортозамещение, так как продукт сегодня очень востребован на рынке сельхозпродукции, а риски прекращения поставок довольно велики, поскольку более 2000 тонн инулина завозится из Европы.

https://ria.ru/20230320/sakhar-1859173484.html

липецкая область

данков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, данков