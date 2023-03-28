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В УрГПУ стартовали российско-китайские соревнования по теннису
В УрГПУ стартовали российско-китайские соревнования по теннису - РИА Новости, 28.03.2023
В УрГПУ стартовали российско-китайские соревнования по теннису
Российско-китайские соревнования по настольному теннису "Один пояс - один путь: играй и побеждай", приуроченные к Году педагога и наставника и Годам... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:16
2023-03-28T19:16
2023-03-28T19:16
год педагога и наставника
екатеринбург
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российско-китайские соревнования по настольному теннису "Один пояс - один путь: играй и побеждай", приуроченные к Году педагога и наставника и Годам российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, стартовали во вторник в учебном спортивном комплексе Уральского государственного педагогического университета, сообщает медиацентр УрГПУСоревнования проходят в рамках международного сотрудничества среди образовательных учреждений-партнеров Городского ресурсного центра "Россия-Китай: движение навстречу" и проведения турниров Спартакиады среди учебных подразделений УрГПУ.Консул по образованию Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге господина Сунь Лайлиня: "Китай и Россия являются державами спорта, на разных международных соревнованиях спортсмены обеих стран добились хороших успехов. В области физической культуры и спорта сотрудничество играет важную роль в отношениях между Китаем Россией. Здоровый дух в здоровом теле. Надеюсь, что китайско-российская молодежь с бодрым энтузиазмом участвует в соревнованиях. Дружба – первое, соревнование – второе. Через такие мероприятия укрепляются китайско-российское дружеское сотрудничество".Почетным гостем события стала директор общественно полезного фонда Свердловской области "Уральский фонд поддержки студенчества "Кампус", заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр, 5-кратная чемпионка мира, чемпионка Европы Ольга Котлярова.Соревнования продлятся в течение двух дней, в них примут участие спортивные команды Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного экономического университета и команды образовательных учреждений – партнеров Городского ресурсного центра "Россия-Китай: движение навстречу".Целью соревнований является привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом посредством популяризации игры в настольный теннис среди молодежи, популяризация здорового образа жизни среди обучающихся школ и вузов, гражданско-патриотическое и межкультурное воспитание молодежи, повышение спортивного мастерства игроков в настольный теннис.
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екатеринбург
Год педагога и наставника, Екатеринбург
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российско-китайские соревнования по настольному теннису "Один пояс - один путь: играй и побеждай", приуроченные к Году педагога и наставника и Годам российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, стартовали во вторник в учебном спортивном комплексе Уральского государственного педагогического университета, сообщает медиацентр УрГПУ
Соревнования проходят в рамках международного сотрудничества среди образовательных учреждений-партнеров Городского ресурсного центра "Россия-Китай: движение навстречу" и проведения турниров Спартакиады среди учебных подразделений УрГПУ.
Консул по образованию Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Екатеринбурге господина Сунь Лайлиня: "Китай и Россия являются державами спорта, на разных международных соревнованиях спортсмены обеих стран добились хороших успехов. В области физической культуры и спорта сотрудничество играет важную роль в отношениях между Китаем Россией. Здоровый дух в здоровом теле. Надеюсь, что китайско-российская молодежь с бодрым энтузиазмом участвует в соревнованиях. Дружба – первое, соревнование – второе. Через такие мероприятия укрепляются китайско-российское дружеское сотрудничество".
Почетным гостем события стала директор общественно полезного фонда Свердловской области "Уральский фонд поддержки студенчества "Кампус", заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр, 5-кратная чемпионка мира, чемпионка Европы Ольга Котлярова.
Соревнования продлятся в течение двух дней, в них примут участие спортивные команды Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного экономического университета и команды образовательных учреждений – партнеров Городского ресурсного центра "Россия-Китай: движение навстречу".
Целью соревнований является привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом посредством популяризации игры в настольный теннис среди молодежи, популяризация здорового образа жизни среди обучающихся школ и вузов, гражданско-патриотическое и межкультурное воспитание молодежи, повышение спортивного мастерства игроков в настольный теннис.