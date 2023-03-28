https://ria.ru/20230328/tauber-1861367803.html

Таубер потребовала расследовать ее исключение из предвыборной гонки

Таубер потребовала расследовать ее исключение из предвыборной гонки - РИА Новости, 28.03.2023

Таубер потребовала расследовать ее исключение из предвыборной гонки

Вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер подаст заявление в генеральную прокуратуру Молдавии с просьбой возбудить уголовное дело по факту ее... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:14

2023-03-28T20:14

2023-03-28T20:14

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер подаст заявление в генеральную прокуратуру Молдавии с просьбой возбудить уголовное дело по факту ее исключения из предвыборной гонки на пост мэра города Бельцы в декабре 2021 года, заявила депутат на брифинге. "В публичном пространстве недавно появилась информация о так называемой операции "Блондинка", организованной с целью исключения Марины Таубер из предвыборной гонки. Из нее ясно, что указание оставить жителей Бельц без примара исходило из президентуры в лице Майи Санду. Теперь все знают имя и роль каждого человека, участвующего в операции, которую я бы назвала "захват муниципия Бельцы режимом Санду-PAS (ПДС - правящая Партия действия и солидарности)", – заявила Таубер в ходе брифинга. В связи с этим депутат призывает генеральную прокуратуру изучить всю появившуюся в общественном пространстве информацию об операции по ее исключению из гонки, так как считает, что ее лишили права участвовать в выборах на пост мэра Бельц "незаконно, по необоснованным и надуманным причинам". "Я требую заслушать всех лиц, упомянутых в публичной информации. Установить роль и незаконные действия, совершенные ими, и привлечь к ответственности в соответствии с законом. Все незаконные действия государственных учреждений, координируемые президентурой Майи Санду и Майей Санду лично, должны быть частью и более крупного дела об узурпации государственной власти", - подчеркнула она. В первом туре выборов 21 ноября 2021 года на пост мэра второго по величине города республики Бельцы Марина Таубер выиграла. Но после ее отстранили от участия в избирательной гонке. В связи с этим Таубер обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) весной прошлого года.

https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html

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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч)