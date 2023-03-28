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В Воронеже будут судить повара из-за массового отравления людей на турбазе - РИА Новости, 28.03.2023
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17:50 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/sud-1861326366.html
В Воронеже будут судить повара из-за массового отравления людей на турбазе
В Воронеже будут судить повара из-за массового отравления людей на турбазе - РИА Новости, 28.03.2023
В Воронеже будут судить повара из-за массового отравления людей на турбазе
Повар предстанет перед судом из-за массового отравления на турбазе в Воронеже, в результате которого 12 человек заболели сальмонеллезом, сообщает во вторник... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:50
2023-03-28T17:50
воронеж
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Повар предстанет перед судом из-за массового отравления на турбазе в Воронеже, в результате которого 12 человек заболели сальмонеллезом, сообщает во вторник прокуратура области. "Заместитель прокурора области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего старшего повара ООО "Фурор", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, повар обвиняется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Уточняется, что данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. "В августе 2021 года старший повар, работающий на пункте общественного питания турбазы "Обломов" Воронежа, не организовал надлежащим образом работу кухни и не проконтролировал соблюдение технологии приготовления пищи и санитарных требований подчиненными сотрудниками, а также, лично занимаясь приготовлением пищи, нарушил технологию приготовления одного из блюд", - информирует надзорное ведомство. По версии следствия, в результате на турбазе произошло массовое отравление, 12 человек заболели сальмонеллезом. Обвиняемый, как отмечает прокуратура, признал вину. Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Железнодорожный суд Воронежа.
https://ria.ru/20230325/otravlenie-1860596994.html
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воронеж, воронежская область, происшествия
Воронеж, Воронежская область, Происшествия
В Воронеже будут судить повара из-за массового отравления людей на турбазе

Повар предстанет перед судом из-за массового отравления людей на турбазе в Воронеже

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Повар предстанет перед судом из-за массового отравления на турбазе в Воронеже, в результате которого 12 человек заболели сальмонеллезом, сообщает во вторник прокуратура области.
"Заместитель прокурора области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего старшего повара ООО "Фурор", - говорится в сообщении.
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По данным прокуратуры, повар обвиняется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Уточняется, что данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
"В августе 2021 года старший повар, работающий на пункте общественного питания турбазы "Обломов" Воронежа, не организовал надлежащим образом работу кухни и не проконтролировал соблюдение технологии приготовления пищи и санитарных требований подчиненными сотрудниками, а также, лично занимаясь приготовлением пищи, нарушил технологию приготовления одного из блюд", - информирует надзорное ведомство.
По версии следствия, в результате на турбазе произошло массовое отравление, 12 человек заболели сальмонеллезом. Обвиняемый, как отмечает прокуратура, признал вину.
Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Железнодорожный суд Воронежа.
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