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В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию - РИА Новости, 28.03.2023
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10:28 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/stipendiya-1861146674.html
В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию
В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию - РИА Новости, 28.03.2023
В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию
Более восьми тысяч студентов транспортных вузов и техникумов в Сибири получили стипендию после вмешательства прокуратуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:28
2023-03-28T10:28
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 28 мар – РИА Новости. Более восьми тысяч студентов транспортных вузов и техникумов в Сибири получили стипендию после вмешательства прокуратуры, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что в январе-феврале 2023 года более 8,7 тысяч студентов Сибирского госуниверситета путей сообщения, Омского госуниверситета путей сообщения, Сибирского госуниверситета водного транспорта, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского, Красноярского филиала Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации, Кызылского транспортного техникума не получили стипендии на сумму более 28 миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения и внесены представления после чего задолженность погашена в полном объеме.
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западно-сибирская транспортная прокуратура, россия, общество, образование - общество
Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Россия, Общество, Образование - Общество
В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию

В Сибири 8765 студентов транспортных вузов получили стипендию благодаря прокуратуре

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБанкомат
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КРАСНОЯРСК, 28 мар – РИА Новости. Более восьми тысяч студентов транспортных вузов и техникумов в Сибири получили стипендию после вмешательства прокуратуры, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что в январе-феврале 2023 года более 8,7 тысяч студентов Сибирского госуниверситета путей сообщения, Омского госуниверситета путей сообщения, Сибирского госуниверситета водного транспорта, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского, Красноярского филиала Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации, Кызылского транспортного техникума не получили стипендии на сумму более 28 миллионов рублей.
«
"В результате вмешательства Западно-Сибирской транспортной прокуратуры более 8 тысяч студентам выплачена стипендия", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения и внесены представления после чего задолженность погашена в полном объеме.
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