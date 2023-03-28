https://ria.ru/20230328/stipendiya-1861146674.html

В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию

В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию - РИА Новости, 28.03.2023

В Сибири прокуратура помогла студентам получить стипендию

Более восьми тысяч студентов транспортных вузов и техникумов в Сибири получили стипендию после вмешательства прокуратуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:28

2023-03-28T10:28

2023-03-28T10:28

западно-сибирская транспортная прокуратура

россия

общество

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788354839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ec2e57dc81d1f548afc838b86b4e994.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 мар – РИА Новости. Более восьми тысяч студентов транспортных вузов и техникумов в Сибири получили стипендию после вмешательства прокуратуры, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что в январе-феврале 2023 года более 8,7 тысяч студентов Сибирского госуниверситета путей сообщения, Омского госуниверситета путей сообщения, Сибирского госуниверситета водного транспорта, Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского, Красноярского филиала Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации, Кызылского транспортного техникума не получили стипендии на сумму более 28 миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения и внесены представления после чего задолженность погашена в полном объеме.

https://ria.ru/20230106/gosduma-1843216569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

западно-сибирская транспортная прокуратура, россия, общество, образование - общество