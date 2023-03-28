https://ria.ru/20230328/starlink-1861252565.html
СМИ: несколько терминалов связи Starlink перестали работать на Украине
СМИ: несколько терминалов связи Starlink перестали работать на Украине - РИА Новости, 28.03.2023
СМИ: несколько терминалов связи Starlink перестали работать на Украине
Ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине, пишет местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:34
2023-03-28T14:34
2023-03-28T14:40
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страна.ua
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине, пишет местное издание "Страна.ua". "В последнее время в Украине растет количество случаев, когда пользователям блокируют спутниковый интернет Starlink. Среди "отказников" - рядовые пользователи, волонтеры, бизнес и даже военные (в основном те, кто получил оборудование от волонтеров)", - пишет "Страна.ua". По словам основателя группы "Народный Starlink" Владимира Степанца, посредники покупают акционное оборудование, перепродают его на Украину уже по полной цене, а затем от него отказываются. В итоге оператор прекращает обслуживание таких терминалов. "Много терминалов перестало работать с сообщением "No active account". При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий", - приводит слова Степанца "Страна.ua". По данным издания, под угрозой отключения десятки тысяч терминалов. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, страна.ua
В мире, Украина, Страна.ua
СМИ: несколько терминалов связи Starlink перестали работать на Украине
Страна.ua: на Украине перестали работать несколько терминалов спутниковой связи Starlink
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине, пишет местное издание
"Страна.ua".
"В последнее время в Украине растет количество случаев, когда пользователям блокируют спутниковый интернет Starlink. Среди "отказников" - рядовые пользователи, волонтеры, бизнес и даже военные (в основном те, кто получил оборудование от волонтеров)", - пишет "Страна.ua".
По словам основателя группы "Народный Starlink" Владимира Степанца, посредники покупают акционное оборудование, перепродают его на Украину уже по полной цене, а затем от него отказываются. В итоге оператор прекращает обслуживание таких терминалов.
"Много терминалов перестало работать с сообщением "No active account". При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий", - приводит слова Степанца "Страна.ua".
По данным издания, под угрозой отключения десятки тысяч терминалов.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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