https://ria.ru/20230328/ssha-1861359805.html

Белый дом заявил, что республиканцы угрожают экономике США

Белый дом заявил, что республиканцы угрожают экономике США - РИА Новости, 28.03.2023

Белый дом заявил, что республиканцы угрожают экономике США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, обратившемуся к президенту Джо Байдену с предложением... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:34

2023-03-28T19:34

2023-03-28T19:40

в мире

сша

кевин маккарти

джо байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, обратившемуся к президенту Джо Байдену с предложением сократить бюджетные расходы: республиканцы угрожают экономическому восстановлению США. "Пришло время республиканцам перестать играть в игры, принять законопроект о повышении потолка госдолга и перестать угрожать нашему экономическому восстановлению. Спикер Маккарти и его крайняя фракция MAGA (лозунг экс-президента Дональда Трампа Make Amerika Great Again - ред.) отказываются поддержать бюджет", - говорится в распространенном письме Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Байден приветствует переговоры о финансовом будущем страны, но все, что предлагают республиканцы - "список разрушительных сокращений" финансирования правоохранителей и погранслужб, предложения лишить американцев медпомощи и увеличить расходы на здравоохранение, чтобы покрыть налоговые послабления для сверхбогатых. Как указал в своем письме Маккарти, его опасения вызывает то, что и без того уязвимой экономике угрожает крайняя позиция Белого дома об отказе от переговоров по бюджету. Маккарти предлагает сократить расходы, не связанные с обороной, ужесточить требования для работников, а также предпринять меры по сокращению расходов на энергоносители. Спикер поставил президенту крайний срок до конца недели, ожидая, что команда Белого дома свяжется с его аппаратом. В январе минфин уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" на период до 5 июня в связи с расчетным достижением потолка государственного долга в 31,381 триллиона долларов. Глава ведомства призвала тогда законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта. В феврале бюджетное управление конгресса вновь предупредило, что если не будут повышены лимиты госдолга, США могут столкнуться с дефолтом уже в июле-сентябре 2023 года. В марте председатель Федеральной резервной системы США Джером ​​Пауэлл также заявил, что конгрессу необходимо повысить потолок госдолга, чтобы получить время платить "по всем счетам". Администрация Байдена призывает законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, однако республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат. Маккарти назвал опубликованный на прошлой неделе проект бюджета на 2024 год несерьезным. Распространенный Белым домом документ предполагает расходы в размере 6,883 триллиона долларов при доходах на уровне 5,036 триллиона с очередным ростом дефицита. Дефицит бюджета составит 1,846 триллиона долларов против 1,569 триллиона и 1,376 триллиона в 2023 и 2022 годах соответственно.

https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html

https://ria.ru/20230327/bayden-1861091532.html

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html

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в мире, сша, кевин маккарти, джо байден, карин жан-пьер