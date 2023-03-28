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Экс-полицейскому из Дагестана ужесточили приговор за избиение человека - РИА Новости, 28.03.2023
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19:11 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/srok-1861353584.html
Экс-полицейскому из Дагестана ужесточили приговор за избиение человека
Экс-полицейскому из Дагестана ужесточили приговор за избиение человека - РИА Новости, 28.03.2023
Экс-полицейскому из Дагестана ужесточили приговор за избиение человека
Верховный суд Дагестана заменил бывшему начальнику отдела полиции по Рутульскому району республики, осужденному за избиение человека, условный срок наказания на РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:11
2023-03-28T19:11
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Верховный суд Дагестана заменил бывшему начальнику отдела полиции по Рутульскому району республики, осужденному за избиение человека, условный срок наказания на реальный, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. Ранее Ахтынский районный суд Дагестана признал экс-начальника ОМВД России по Рутульскому району Магомедова А. Р. виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Установлено, что в феврале 2018 года он доставил в отдел полиции жителя села Амсар и избил его. "Апелляционным определением Верховного суда Республики Дагестан приговор Ахтынского районного суда изменен – Магомедов А. Р. приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, фсб
Происшествия, Россия, ФСБ
Экс-полицейскому из Дагестана ужесточили приговор за избиение человека

ФСБ: экс-полицейскому из Дагестана за избиение человека заменили условный срок на реальный

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Верховный суд Дагестана заменил бывшему начальнику отдела полиции по Рутульскому району республики, осужденному за избиение человека, условный срок наказания на реальный, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.
Ранее Ахтынский районный суд Дагестана признал экс-начальника ОМВД России по Рутульскому району Магомедова А. Р. виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.
Установлено, что в феврале 2018 года он доставил в отдел полиции жителя села Амсар и избил его.
"Апелляционным определением Верховного суда Республики Дагестан приговор Ахтынского районного суда изменен – Магомедов А. Р. приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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